Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά, όμως δεν εφησυχάζουμε

«Η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια --από περίπου 18% που ήταν το 2019, είμαστε πλέον στο 9%. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι εφησυχάζουμε γιατί πλησιάζουμε στον “σκληρό πυρήνα” της ανεργίας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την παρουσία της στην 40η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε: «Πρέπει να πάμε πιο στοχευμένα για να τονώσουμε ακόμη περισσότερο την απασχόληση και δη σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που έχουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης, όπως οι γυναίκες και οι νέοι. Θα συνεχίσουμε δυναμικά την προσπάθεια αυτή».

Η κυρία Κεραμέως επισκέφτηκε τα περίπτερα των επιχειρήσεων εντός του συνεδριακού κέντρου και συνομίλησε τόσο με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρηματικών ομίλων και εταιρειών, όσο και με πολίτες όλων των ηλικιών, που είτε αναζητούν να βρουν εργασία, είτε επιθυμούν να κάνουν επαγγελματική στροφή σε κάτι τελείως διαφορετικό.

Οι «Ημέρες Καριέρας» ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 από τη Θεσσαλονίκη και επέστρεψαν εκ νέου στην πόλη, στην 40η εκδήλωση, όπου πάνω από 160 επιχειρήσεις αναζητούν υποψηφίους για περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας, σε πολλές διαφορετικές ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης. Από το πρωί πλήθος κόσμου βρέθηκε στον χώρο, συνομιλώντας με τους εκπροσώπους των εταιριών και καταθέτοντας βιογραφικά.

Με βάση τα στοιχεία, πάνω από 8.500 πολίτες βρήκαν δουλειά από τις «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως είπε η κυρία Κεραμέως. Πρόσθεσε, δε, πως «ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με τις προσλήψεις που έχουν κάνει. Σε κάθε περίπτωση δική μας δουλειά είναι να είμαστε όσο πιο χρήσιμοι γίνεται για τους πολίτες. Να συμβάλλουμε, ώστε να έχουμε και άλλες νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Όλοι μαζί μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερες ευκαιρίες».

Πρωτοψάλτης: Πάνω από 8.500 προσλήψεις από τις «Ημέρες Καριέρας»

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε από την πλευρά του πως οι «Ημέρες Καριέρας» έχουν πραγματοποιηθεί σε 16 πόλεις σε όλη τη χώρα και μια στο εξωτερικό. «Συνεχίζουμε έναν θεσμό που έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πάνω από 70.000 πολίτες έχουν έρθει στις εκδηλώσεις, 1.750 επιχειρήσεις, πάνω από 8.500 προσλήψεις».

Ο κ. Πρωτοψάλτης συμπλήρωσε πως σε αυτές τις εκδηλώσεις η «προσφορά και η ζήτηση συναντιόνται στον ίδιο χώρο και δίνουν τα χέρια, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να βρουν προσωπικό, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι να βρουν τη δουλειά που θέλουν και τους ενδιαφέρει» και «εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια, θα κάνουμε και άλλες τέτοιες δράσεις, συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της ανεργίας».

Την κ.Κ εραμέως συνόδευσαν, εντός του συνεδριακού κέντρου, ο γενικός γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Κούβελας και ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα συνεχιστούν και το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο «Ι.Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσίαση με θέμα «Ο ιδανικός υποψήφιος», με τη συμμετοχή στελεχών ανθρώπινου δυναμικού (HR) και εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με το κοινό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

