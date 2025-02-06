Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ: Η παραίτηση Τριαντόπουλου είναι το πρώτο παραγόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας μας

«Η παραίτηση του κ. Τριαντόπουλου είναι το πρώτο παραγόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας που πήραμε για την σύσταση της προανακριτικής επιτροπής», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Σε εκείνους που λένε πως αυτά είναι ανούσια, είναι και μια απάντηση πως αυτό παράγει αποτελέσματα αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Στη συνέχεια ανέφερε, εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση: «Τι λέει η εισαγγελέας που έστειλε το πόρισμα αυτό τον Αύγουστο το 2023; Ότι κάποια άτομα, σε ένα γραφείο αποφάσισαν την αλλοίωση του χώρου, το μπάζωμα. Εκείνοι το λέγανε αποκατάσταση διότι υπάρχει δελτίο τύπου της κυβέρνησης που λέει ότι πήγε κλιμάκια υπό τον κ. Τριαντόπουλο με σκοπό την αποκατάσταση του τόπου του δυστυχήματος. Κρίθηκε πως αυτή η αποκατάσταση είναι αλλοίωση και δεν το λέμε εμείς αλλά η εισαγγελέας».

«Δεν λέει κανένας πως κάνει λαθρεμπόριο η κυβέρνηση»

Σε ερώτηση εάν θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ πως υπήρχε δόλος για να αλλοιωθεί ο τόπος του δυστυχήματος, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε: «Δεν λέει κανένας πως κάνει λαθρεμπόριο η κυβέρνηση. Εμείς λέμε, το έκανε για λόγους επικοινωνιακούς, πολιτικούς; Το έκανε γιατί δεν ήθελε να βρεθεί ότι υπήρχε εύφλεκτο υλικό για να μην κατηγορηθεί ότι είπε ψέματα ο πρωθυπουργός; Το έκανε για να μην πουν οι πολίτες πως έχετε ευθύνη ως υπουργείο που γίνεται πάρτι λαθρεμπορίου στα τρένα; Αυτά μπορεί να είναι τα κίνητρα, δεν είπε κανένας ότι η κυβέρνηση κάνει λαθρεμπόριο. Αυτά τα λένε για να μπερδέψουνε την κατάσταση. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Μπορεί επειδή είχαμε εκλογές… Το κίνητρο είναι ένα πράγμα και υπάρχει αποτέλεσμα. Λέει η εισαγγελέας πως αλλοιώθηκε εκείνος ο χώρος και αν δεν είχε αλλοιωθεί, θα μπορούσε πιο γρήγορα η επιτροπή διερεύνησης που πήγε να έχει τα στοιχεία. Η επιτροπή επίσης αν είχε συγκροτηθεί όχι τον Σεπτέμβριο του 2023 αλλά ήταν συγκροτημένη από πριν, θα είχε πάει εκείνη να αναλάβει τον χώρο, δεν θα είχε πάει ο κ. Τριαντόπουλος. Και αν μάλιστα είχε κρατήσει το νόμο του ’19 που ήταν ανεξάρτητη αρχή, θα είχε πάει μια ανεξάρτητη αρχή και όχι μια από το υπουργείο».

Απάντηση σε Πλακιά: «Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη υπουργός»

Για τον κ. Πλιακά που εξαπέλυσε χτες βολές με ανάρτησή του στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε: «Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη υπουργός, χωρίς προανακριτική. Τώρα, αν προκύψουν άλλα αδικήματα, μπορεί να γίνει ξανά η διαδικασία. Για το ίδιο αδίκημα δεν μπορεί να ξαναγίνει. Εμείς κάναμε το αυτονόητο, απλά επεκτείναμε το σκεπτικό της εισαγγελικής διάταξης».

«Πρόταση δυσπιστίας θα γίνει όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία στο τραπέζι»

Για το πότε θα κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Όταν έρθουν τα στοιχεία από τα πορίσματα, τότε θα καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας». Παράλληλα, απέρριψε και τις κατηγορίες πως δεν δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ πως «αν πήγαινε τώρα η κυβέρνηση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης θα ήταν ομολογία ενοχής και δεν θέλει να γίνει η συζήτηση για πορίσματα».

«Θέλουμε η πρόταση δυσπιστίας να γίνει με όλα τα στοιχεία στο τραπέζι», τόνισε.

