Γεροβασίλη για Τριαντόπουλο: «Ουδέποτε είπα ότι έκανε πλημμέλημα»

Σε διευκρινίσεις με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο προχώρησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, τονίζοντας ότι αυτό που επισήμανε ήταν η συλλογή περισσότερων στοιχείων, για την ενίσχυση της κατηγορίας.

Η δήλωση της κ. Γεροβασίλη

Ουδέποτε είπα ότι ο κ. Τριαντόπουλος έκανε πλημμέλημα. Το αντίθετο είπα. Ότι θέλουμε να έρθουν περισσότερα στοιχεία, ώστε να ενισχυθεί η κατηγορία και να πάνε στον φυσικό δικαστή όσοι ευθύνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Να μην πέσει κανείς στα μαλακά. Οι σοβαρές δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή, ακόμα και οι συμπληρωματικές, οφείλουν να ανακοινώνονται στην ολομέλεια, γι’ αυτό πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν και οι ασάφειες του Κανονισμού της Βουλής. Διότι πίσω από τις ασάφειες αυτές δεν ανακοινώθηκαν με το άνοιγμα της Βουλής σοβαρά στοιχεία της δικογραφίας των Τεμπών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.