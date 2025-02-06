Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενόψει της προανακριτικής για τα Τέμπη.

Ο βουλευτής Μαγνησίας με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως θα παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού, όταν συσταθεί η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την τραγωδία στα Τέμπη, «προς διευκόλυνση της διαδικασίας και του έργου της Κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Ο ίδιος ωστόσο υποστηρίζει «πως όλα όσα αναφέρονται, ως προς εμένα, είναι εκτός πάσης πραγματικότητας και λογικής», ενώ αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως αποδεικνύει «την προσήλωση του στον στόχο της άκριτης εργαλειοποίησης της τραγωδίας, περιγράφοντας αβάσιμες μομφές που μου αποδίδονται» προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα αντιτάξει «την αλήθεια, τις αποδείξεις και τα γεγονότα».

Η δήλωση του κ. Τριαντόπουλου:

«Σε ολόκληρη την περίοδο της συμμετοχής μου στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της κοινοβουλευτικής μου παρουσίας ως εκλεγμένο μέλος του Κοινοβουλίου με τη Νέα Δημοκρατία, έχω επιλέξει χαμηλούς τόνους και προσήλωση στο καθήκον. Η πορεία μου, πολιτικά και προσωπικά, διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στους θεσμούς, σύμφωνα με το προσωπικό και πολιτικό μου ήθος.

Στην πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με την οποία το ΠΑΣΟΚ δαιμονοποιεί την παρουσία μας στον χώρο του δυστυχήματος αποδεικνύοντας την προσήλωση του στον στόχο της άκριτης εργαλειοποίησης της τραγωδίας, περιγράφοντας αβάσιμες μομφές που μου αποδίδονται, έχω να αντιτάξω την αλήθεια, τις αποδείξεις και τα γεγονότα.

Με σεβασμό πρωτίστως στα θύματα της τραγωδίας και στους συγγενείς τους, καθώς και στις θεσμικές διαδικασίες και στους εκπροσώπους τους.

Ξεκαθαρίζω πως όλα όσα αναφέρονται, ως προς εμένα, είναι εκτός πάσης πραγματικότητας και λογικής. Η παρουσία μου, με κυβερνητικό κλιμάκιο, στο πεδίο του δυστυχήματος, ημέρες μάλιστα μετά από το τραγικό δυστύχημα, και οι αυθαίρετες εικασίες σχετικά με τους λόγους της, σήμερα χρησιμοποιούνται για μικροπολιτικούς λόγους, ως πειστήριο μιας υποτιθεμένης, και στην πραγματικότητα ανύπαρκτης, «συγκάλυψης». Υπονοείται, δε, ότι η Κυβέρνηση και τα στελέχη της δρούσαν με δόλο, προκειμένου να «συγκαλύψουν» απροσδιόριστες παράνομες δραστηριότητες, και ακαθόριστους ενόχους. Ποιους, και γιατί; Άγνωστον.

Τότε, εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, που όλοι ήμασταν συγκλονισμένοι, καθένας προσπαθούσε από το ρόλο του να βοηθήσει. Σήμερα, εκ των υστέρων και με την ασφάλεια της αντιπολίτευσης, παρουσιάζεται ως βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση και τα στελέχη της δρούσαν ως κοινοί σκευωροί, και με σκοπό «συγκάλυψης».

Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή, διαφανής και καταγεγραμμένη, με συνεντεύξεις και δελτία τύπου που δημοσιοποιήθηκαν πανελληνίως.

Είναι γνωστό, επίσης, πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στον τόπο έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του συμβάντος, κατ’ επέκταση χωρίς να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες επιχειρησιακές αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος, οι οποίες ήταν έργο των επιχειρησιακών και υπηρεσιακών παραγόντων από την πρώτη στιγμή, ήτοι σε χρόνο που το κλιμάκιο δεν είχε καν μεταβεί εκεί. Αυτές οι αποφάσεις και δράσεις κατέστησαν σαφείς από την κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων από την πρώτη ημέρα και είχαν μέλημα, εκτός από τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό των παθόντων, και την απελευθέρωση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η επιτόπια παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου, με κάθε μέλος του να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου του, ήταν πολιτική. Χωρίς παρέμβαση στο έργο των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών παραγόντων, το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας. Το κλιμάκιο όφειλε να είναι παρόν, και ήταν. Πήγε για να συνδράμει όπου προέκυπτε ανάγκη, ανταποκρινόμενο στα ζητούμενα εκείνων των δύσκολων ημερών.

Από την πλευρά μου, και όπως έχω αναφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις μου στη Βουλή, όντας αρμόδιος για την κρατική αρωγή Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, επικεντρώθηκα σε δύο σκέλη. Πρώτον, στην οργάνωση της κρατικής βοήθειας και στήριξης των οικογενειών των θυμάτων. Συνεργαστήκαμε, λοιπόν, με τα αρμόδια Υπουργεία για τον συντονισμό τέτοιων ζητημάτων, μέχρι και τη σχηματοποίηση των μέτρων στήριξης των συγγενών των θανόντων και των τραυματιών. Τα εν λόγω μέτρα ανακοινώθηκαν λίγες ημέρες μετά, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων, περιλαμβάνοντας και ειδική γραμμή αρωγής.

Δεύτερον, κατά την πρόοδο του έργου των επιχειρησιακών παραγόντων, συμμετείχα στην ενημέρωση – με τηλεοπτικές δηλώσεις και δελτία τύπου – για την πρόοδο των ενεργειών στο πεδίο, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι και οι υπεύθυνοι για αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιοποιήθηκαν από την πλευρά μου πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την ταυτοποίηση των θανόντων, την εξέλιξη της υγείας των νοσηλευόμενων, και την πορεία αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η μνεία περί ύπαρξης δόλου, ακόμη και ως μια αναπόδεικτη υπόθεση που δεν εδράζεται σε γεγονότα, που δεν τεκμηριώνεται από αποδείξεις, και που δεν συνάδει με τη λογική, αλλά που υποθετικά οδήγησε σε ενέργειες «συγκάλυψης», είναι ακραία προσβλητική.

Δηλώνω ενεργά παρών για την αποκατάσταση της αλήθειας, στηριζόμενος στη λογική, στις αποδείξεις και στα γεγονότα.

Και, φυσικά, με την απόφαση για σύσταση της Επιτροπής θα παραιτηθώ από τη θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς διευκόλυνση της διαδικασίας και του έργου της Κυβέρνησης».

Τι είπε στο εντευκτήριο της βουλής μετά την ανακοίνωση παραίτησης

Μετά την προαναγγελία της παραίτησης του κ. Τριαντόπουλου, αρκετοί βουλευτές της ΝΔ έσπευσαν στο εντευκτήριο της Βουλής, να μάθουν λεπτομέρειες από τον ίδιο.

Ο υφυπουργός μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες αρκέστηκε να πει: «Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ό,τι είχα να πω το είπα στη δήλωση μου. Είναι όλα σαφή».

