Άκαρπη ήταν και η τρίτη ψηφοφορία στη Βουλή για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Επί 300 ψηφισάντων βουλευτών, ο προταθείς από τη ΝΔ, τέως Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, έλαβε 160 ψήφους, ο προταθείς από το ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης έλαβε 34 ψήφους, η προταθείσα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λούκα Κατσέλη 40 ψήφους, ενώ ο προταθείς από την ΚΟ "Νίκη" Κωνσταντίνος Κυριακού 14 ψήφους. Κατεγράφησαν, επίσης, 52 «παρών».

Στις 12 Φεβρουαρίου θα βγάλει ΠτΔ η Βουλή τον Κώστα Τασούλα

Με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος, η ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εκλέξει νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε τέταρτη ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025. Αυτή τη φορά, θα αναζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151), αντί των δύο τρίτων (200) που προβλεπόταν στην πρώτη και τη δεύτερη ψηφοφορία, και των τριών πέμπτων (180) που προβλεπόταν στη σημερινή τρίτη ψηφοφορία.

Οι 160 ψήφοι, που έλαβε σε κάθε μία από τις τρεις πρώτες ψηφοφορίες ο τέως πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, προμηνύουν ότι στην τέταρτη ψηφοφορία (οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι) θα είναι εκείνος που θα εκλεγεί στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα.

Σε ενδεχόμενη, πάντως, μη επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας στην ερχόμενη τέταρτη ψηφοφορία, θα διεξαχθεί μία πέμπτη (και τελευταία ψηφοφορία) ύστερα από πέντε ημέρες, και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία.

Πώς ψήφισαν οι βουλευτές

Κατά τη σημερινή, τρίτη ψηφοφορία, τον Κωνσταντίνο Τασούλα ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ, καθώς και οι: Αντώνης Σαμαράς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από ΝΔ), Μάριος Σαλμάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τη ΝΔ), Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς (ανεξάρτητος προερχόμενος από την ΚΟ "Σπαρτιάτες") και Παύλος Σαράκης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση).

Τη Λούκα Κατσέλη ψήφισαν οι 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, καθώς και οι: Αθηνά Λινού (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), Γιάννης Σαρακιώτης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), και Αρετή Παπαϊωάννου (ανεξάρτητη, προερχόμενη από την Πλεύση Ελευθερίας).

Τον Τάσο Γιαννίτση ψήφισαν οι 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καθώς και οι: Μπουρχάν Μπαράν (ανεξάρτητος, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής), Ράνια Θρασκιά (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) και Πέτρος Παππάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ).

Τον Κώστα Κυριακού ψήφισαν οι 10 βουλευτές της ΚΟ "Νίκη" καθώς και οι ανεξάρτητοι (προερχόμενοι από την ΚΟ "Σπαρτιάτες"), Διονύσιος Βαλτογιάννης, Ιωάννης Δημητροκάλλης, Γεώργιος Μανούσος, και Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Παρών» δήλωσαν 52 βουλευτές: Οι 21 βουλευτές του ΚΚΕ, οι 11 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, οι 5 βουλευτές της ΚΟ "Σπαρτιάτες", οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές-μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας (Αλ. Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχαήλ Χουρδάκης, Ραλλία Χρηστίδου), ο ανεξάρτητος βουλευτής (προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) Ευάγγελος Αποστολάκης και τέλος οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μ. Γαυγιωτάκης και Γ. Ασπιώτης (προερχόμενοι από την ΚΟ "Σπαρτιάτες").

