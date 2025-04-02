Για το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ύψους 25 δισ. ευρώ, ενημέρωσε τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του. Ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της ομιλίας του χαρακτήρισε «δικαιολογημένο» τον προβληματισμό για τις απολαβές των σωμάτων ασφαλείας, κλείνοντας το μάτι σε νέες αυξήσεις και παρέπεμψε στις κυβερνητικές ανακοινώσεις του ερχόμενου Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, «πέραν των αυξήσεων που έχουμε ήδη ανακοινώσει, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη διαχρονική της στήριξη όχι μόνο στα Σώματα Ασφαλείας, στην κοινωνία συνολικά, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία, κάτι το οποίο θα φανεί μετά βεβαιότητας και στις οικονομικές επιλογές που θα αναπτύξουμε στην επόμενη ΔΕΘ».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι δυνατότητες που δίνει η εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής, μια ελληνική θέση που υιοθέτησε η Ευρώπη, «δεν θα αποτελέσει αφορμή για υπερβολές». «Οι επενδύσεις στις αμυντικές δυνατότητες είναι επενδύσεις στην κυριαρχία. Είναι λοιπόν ανάγκη στα νέα προγράμματα ως απαράβατος όρος να συμμετέχει και η ελληνική αμυντική βιομηχανία», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ποιος θα τοποθετούσε τα χρήματά του σε μια χώρα που δεν υπερασπίζεται τα σύνορά της;»

«Το τίμημα της ελευθερίας είναι η διαρκής επαγρύπνηση, έλεγε προ δυο αιώνων ο Αμερικανός πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον. Τίμημα το οποίο η πατρίδα μας καταβάλλει σήμερα με ευθύνη και με συνέπεια, αναγνωρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία προκοπή χωρίς ασφάλεια» επισήμανε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός. «Το σχέδιο με τα εξοπλιστικά αφορά στον πιο δραστικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία του τόπου».

«Όταν μιλάμε για πόρους στην Εθνική Άμυνα, δεν εννοούμε μόνο τις δαπάνες, μόνο τις επενδύσεις για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, όσο πρωτίστως την πάγια επένδυση της πατρίδας μας να μένει σταθερή και ανεξάρτητη σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει με απρόοπτους ρυθμούς. Αναφερόμαστε σε μια πολιτική που αλληλεπιδρά με όλο το φάσμα των συμφερόντων μας. Χάρη και στις Ένοπλες Δυνάμεις, η χώρα απέτρεψε απειλές, όπως οι μεταναστευτικές ροές στον Έβρο».

«Η δημοσιονομική ευρωστία είναι καθοριστικός μοχλός για μια αποτελεσματική αμυντική θωράκιση», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης. «Εάν δεν υπάρχει προστασία από εξωτερικές απειλές, δεν υπάρχουν επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη. Ποιος θα τοποθετούσε τα χρήματά του σε μια χώρα που δεν υπερασπίζεται τα σύνορά της; Από την άλλη, πώς μπορούν αυτά να εδραιώνονται χωρίς μια ισχυρή οικονομία;»

«Σαθρό και επικίνδυνο το δίλημμα της Αριστεράς για "κανόνια ή βούτυρο"»

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως στη Μέση Ανατολή «εντείνεται η αστάθεια καθώς τις εύθραυστες εκεχειρίες αντικαθιστούν οι βομβαρδισμοί». «Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μεμονωμένες εξάρσεις αλλά για κομμάτια ενός δυσεπίλυτου γρίφου», ανέφερε χαρακτηρίζοντας «σαθρό» και «επικίνδυνο» το δίλημμα της Αριστεράς που ακουγόταν παλιότερα για «κανόνια ή βούτυρο».

«Μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον που οι δασμοί ενδέχεται να απειλούν τις παγκόσμιες διεθνείς σχέσεις και σε μια εποχή που η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για να διαταραχθεί η ισορροπία των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο είναι κρίσιμες οι στρατηγικές επιλογές της πατρίδας, καθώς η επιλογή των ΗΠΑ είναι να διαφοροποιείται από το ΝΑΤΟ και οι οικονομικές επιλογές φαίνεται να αποκλίνουν από ένα πλαίσιο παγκόσμιων συναλλαγών».

«Με βάση όλα αυτά είναι σαφές ότι η ΕΕ καλείται να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της. Η Ελλάδα εδώ και καιρό και εγώ προσωπικά έχει μιλήσει για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Στην αρχή ήμασταν λίγοι αυτοί που υπερασπιζόμασταν τη θέση αυτή. Οι εταίροι μας όμως αντιλαμβανόμενοι τις αλλαγές, υιοθετούν τη θέση αυτή», επεσήμανε και εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, λέγοντας:

«H Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση ταμείου για έργα κοινής αμυντικής ωφέλειας, όπως μια αντιπυραυλική ασπίδα, δεν είμαστε όμως εκεί ακόμα. Έχουμε κάνει όμως ένα σημαντικό βήμα και το σχέδιο ReArmEU ψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και καταψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, ενώ οι υπερπατριώτες της Νίκης και της Φωνής Λογικής απείχαν. Οπότε ας βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του για το ποιοι είναι πατριώτες στην πράξη και ποιοι στα λόγια».

«Σε 3 φάσεις οι νέες αυξήσεις των ενστόλων στις ΕΔ - Στο παρελθόν συχνά βάζαμε το κάρο μπροστά από το άλογο»

«Το 2019 παραλάβαμε Ένοπλες Δυνάμεις σε κακή κατάσταση. Σήμερα η εικόνα τους δεν έχει καμία σχέση με αυτή που παραλάβαμε το 2019», σημείωσε αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«24 καινούργια μαχητικά Rafale με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, 3 νέες φρεγάτες Bellhara που θα αποτελούν τα πιο σύγχρονα πλοία που θα πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, με την πρώτη φρεγάτα Κίμων να παραλαμβάνεται από το Πολεμικό Ναυτικό εντός του 2025. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υπερσύγχρονα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου, νέες τορπίλες. Όμως, και μια συνολική προσπάθεια να επενδύσουμε στην υποστήριξη οπλικών συστημάτων, για τα οποία ο Έλληνας φορολογούμενος είχε δαπανήσει δισεκατομμύρια, πλην όμως κάποιοι στο παρελθόν δεν είχαν προνοήσει ώστε να υπάρξουν πόροι για τις απαραίτητες συμβάσεις υποστήριξης αυτών των οπλικών συστημάτων».

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία και στις αυξήσεις στους ενστόλους. «Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είδαν αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα. Παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας όχι το νέο μισθολόγιο αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία που θα διαχωρίσει το μισθολόγιο από το βαθμολόγιο, που θα αντανακλά την προσφορά στην πατρίδα, αποτελώντας κίνητρο προσέλκυσης νέων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Για αυτό έγιναν οι ανακοινώσεις τώρα, για να προλάβουμε τα μηχανογραφικά και όχι για όπως γινόταν στη ΔΕΘ».

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε, ακόμη, πως οι αυξήσεις αυτές δίνονται σε 3 φάσεις: τα 30 ευρώ από την 1η Απριλίου, τα 100 ευρώ που αφορά και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας από 1η Ιουλίου και οι συμφωνημένες μετά τον Οκτώβριο.

«Σε όσους εξέφρασαν έναν δικαιολογημένο προβληματισμό με τα σώματα ασφαλείας, πέραν των αυξήσεων που έχουμε ανακοινώσει, αυτή η κυβέρνηση έχει αναδείξει τη στήριξη όχι μόνο στα σώματα ασφαλείας κάτι που θα φανεί στις επόμενες οικονομικές ανακοινώσεις που θα κάνουμε στη ΔΕΘ. Δεν θα υποταχθούμε όμως σε ένα καταστροφικό σπιράλ παροχολογίας. Αυτή η δημοσιονομική υπευθυνότητα δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση. Στο παρελθόν πολύ συχνά βάζαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ερχόμασταν στη Βουλή παίρνοντας τις επιθυμίες των ΕΔ, εγκρίναμε εξοπλιστικά προγράμματα, όταν τα αθροίζαμε βλέπαμε ότι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν».

«Σε μια σταθερά ασταθή συγκυρία οφείλουμε να διατηρήσουμε την εσωτερική μας σταθερότητα»

Εστιάζοντας αναλυτικά στο πρόγραμμα των εξοπλιστικών, δήλωσε πως αυτό θα έχει 25 δισ. ευρώ και μπορεί να προτεραιοποιήσει τις επιλογές και μετά να έρθει στη Βουλή.

«Η βασική του φιλοσοφία έχει να κάνει με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και πώς αλλάζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μη επανδρωμένα οχήματα, περιπλανώμενα πυρομαχικά, συστηματικότατη αξιοποίηση της ΑΙ, έμφαση στην κυβερνοάμυνα. Αυτές είναι φιλοσοφίες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στις νέες Bellhara ή στα 20+20 μαχητικά επόμενης γενιάς αλλά πρέπει να εμπλουτίζονται και από τις νέες τεχνολογίες όπως μας δίδαξε ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Η δεύτερη σημαντική παράμετρος η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η χώρα έχει δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε οπλικά συστήματα χωρίς να εισπράξει το ανταποδοτικό όφελος για να χτίσει μια στιβαρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Αυτό αφορά και την Ασπίδα του Αχιλλέα, έναν θόλο που συνδυάζει τα υφιστάμενα όπλα αεράμυνας με άλλα 5 συστήματα. Αυτό το έργο που αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση είναι απαραίτητο να μπορεί να συμπεριλάβει εγχώρια προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν τέτοιες ελληνικές εταιρείες αρκεί να τους δώσουμε τη δυνατότητα αυτή, όχι μόνο κρατικές».

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ασφάλεια ούτε και ασφάλεια χωρίς στιβαρή οικονομία. «Δεν θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τους πόρους στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αν δεν είχαμε κερδίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και δεν είχαμε ανατάξει την οικονομία».

«Οι καιροί αλλάζουν και αλλάζουν δραματικά και έχουμε ένα χρέος να συμβαδίζουμε με τα προτάγματά τους. Είμαστε μια μικρή χώρα σε έκταση αλλά μεγάλη σε γεωπολιτική σημασία με σταθερά αποτρεπτικές επενδύσεις. Σε μια σταθερά ασταθή συγκυρία οφείλουμε να διατηρήσουμε την εσωτερική μας σταθερότητα εδραιωμένη στην εθνική μας κυριαρχία.



