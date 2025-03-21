Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τους χειρισμούς για την προανακριτική επιτροπή, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει πως «όταν η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν μπορεί να αποφύγει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, αποφάσισε να τον καταστήσει "πολιτικό αυτοφωράκια" για να διασωθούν εκείνοι που του έδωσαν τις εντολές».

Προσθέτει πως «δεν υπάρχουν αυταπάτες για το θεσμικό τέλμα που έχει βυθίσει τη χώρα» και υποστηρίζει ότι «η πολιτική αλλαγή είναι πια επιτακτική».

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία δήλωση στελέχους του ΠΑΣΟΚ που να αναφέρεται σε παραπομπή του κ. Τριαντοπούλου στο δικαστικό συμβούλιο χωρίς λειτουργία της προανακριτικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, που ορίζει ρητά το Σύνταγμα». «Στον φυσικό δικαστή που είναι το Ειδικό Δικαστήριο, τον παραπέμπει η Βουλή με απόφαση της Ολομέλειας επί πορίσματος που έχει συντάξει η προανακριτική μετά από εκτενή έρευνα που διεξάγει. Ας μην σπαταλά εργατοώρες η υπόγα του Μεγάρου Μαξίμου με αστεία βίντεο», σχολιάζει.

Υποστηρίζει πως «αντίθετα, είναι η κυβέρνηση που επιδιώκει να παρακάμψει την έρευνα στην προανακριτική επιτροπή και να κάνει by pass όσα ορίζει το Σύνταγμα». Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει: «δεν έβρισκε βουλευτές στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας πρόθυμους για ακρότητες σαν αυτές που επιβλήθηκαν άνωθεν στους συναδέλφους τους στην εξεταστική επιτροπή για να προστατευτούν οι υπουργοί. Γιατί μετά τη δημοσίευση του email Τριαντόπουλου προς τους υπουργούς Επικρατείας, που κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του, αλλά ενέπλεξε ως πλήρως ενημερωμένους τους υπόλοιπους υπουργούς».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει πως «όταν η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν μπορεί να αποφύγει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, αποφάσισε να τον καταστήσει "πολιτικό αυτοφωράκια" για να διασωθούν εκείνοι που του έδωσαν τις εντολές».

Και προσθέτει: «Γι' αυτό και άρχισαν τις "αλχημείες":

- Βάφτισαν τις 3 συνεδριάσεις της προανακριτικής ως «πλήρη» λειτουργία της.

- Καλούν εσπευσμένα τον κ. Τριαντόπουλο να καταθέσει ανωμοτί. Γιατί πώς θα τον παρέπεμπαν και θα ασκούσαν δίωξη σε βάρος του χωρίς να έχει βρεθεί ενώπιον της προανακριτικής;

- Ενώ οι ίδιοι υποστήριζαν ότι ήταν ισχνό το κατηγορητήριο που προέκυπτε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, τώρα το θεωρούν απόλυτα επαρκές για να ασκηθεί ποινική δίωξη».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει καταληκτικά ότι «ο κ. Μητσοτάκης έγινε ό,τι ακριβώς κατήγγειλε το 2018. Οι μάσκες έπεσαν. Δεν υπάρχουν αυταπάτες για το θεσμικό τέλμα που έχει βυθίσει τη χώρα. Η πολιτική αλλαγή είναι πια επιτακτική».

