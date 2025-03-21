Στην πρόσληψη 2.500 εποχικών πυροσβεστών για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με το αναγκαίο προσωπικό, προχωρεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την ψήφιση των διατάξεων που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ.

Τις διατάξεις εισηγήθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημέρωσε ότι τοποποιείται κατά δύο μήνες και η διάρκεια πρόσληψης των εποχικών πυροσβεστών: Μέχρι πέρυσι οι προσλήψεις γινόταν (κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου) από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, ενώ με τη νέα διάταξη, οι εποχικοί πυροσβέστες θα προσλαμβάνονται από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου.

Με άλλη ρύθμιση, αυξάνεται το όριο ηλικίας των οδηγών, από τα 45 έτη στα 50 έτη και ανανεώνεται η πενταετή θητεία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ν. 3938/2011, με τον οποίο είχαν προσληφθεί αρχικά οι τέσσερις χιλιάδες εποχικοί πυροσβέστες και είχαν γίνει τότε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ίσχυε ότι με τη λήξη της πενταετίας θα μπορούσαν να ανανεώνουν τη θητεία για πέντε επιπλέον έτη, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Έτσι για εκείνους που συμπληρώνουν φέτος την πενταετία τους, και συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου του 2025, και που θα κριθούν κατάλληλοι από τα οικεία Συμβούλια, θα τους ανανεωθεί για μία επιπλέον πενταετία η θητεία τους και θα παραμείνουν στο Σώμα.

Επιπλέον, για εκείνους οι οποίοι πληρούν το κριτήριο του ν. 3938/2011, ότι δηλαδή στο τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου, θα μονιμοποιηθούν από την 1η Φεβρουαρίου του 2026. Ομοίως, προκαταβολικά ενεργώντας, ο κ. Τουρνάς ενημέρωσε ότι για εκείνους οι οποίοι -και είναι οι τελευταίοι ογδόντα- συμπληρώνουν πενταετία, βάσει του ν. 3938/2011, τον Ιανουάριο του 2026, και, εφόσον κριθούν κατάλληλοι από τα οικεία Συμβούλια, θα ανανεώσουν τη θητεία τους για πέντε επιπλέον έτη. Και εκείνοι που πληρούν το κριτήριο του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας και του απολυτηρίου Λυκείου, θα μπορέσουν να μονιμοποιηθούν από 1η Φεβρουαρίου του 2027.

Σύμφωνα με άλλη διάταξη εισάγεται τροποποίηση για τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, όπως έχουν εγκριθεί από αντίστοιχη ΠΥΣ, ότι θα μπορέσουμε ειδικά για το 2025 να τους προσλάβουμε από την 1η Μαΐου, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να συμπληρώσουν την οκτάμηνη διάρκεια. Για όλους αυτούς προβλέπεται ότι θα έχουν το δικαίωμα ανανέωσης των συμβάσεών τους από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου για τα επόμενα πέντε έτη.

Τέλος, τροποποιείται διάταξη που αφορά τους δασοκομάντο και τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων και προχωρεί η πρόσληψη 300 επιπλέον δασοκομάντο και 300 πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων -από τους οποίους οι 290 είναι μάχιμοι και οι δέκα είναι επιστημονικό προσωπικό- με τους οποίους θα δημιουργηθούν - επιπλέον των 16 υπαρχόντων - τέσσερις νέες μονάδες στη Χαλκίδα, στα Χανιά, στον Πύργο και στη Ζάκυνθο και φθάνουν πλέον τις 20 Μονάδες δασικών επιχειρήσεων.

«Με τις τέσσερις διατάξεις αυτές, μας δίδεται η δυνατότητα να συνεχίσουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό που ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής προστασίας, και μας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε επιπλέον προσωπικό. Φέτος για πρώτη φορά θα φτάσουμε τα 15.500 άτομα μόνιμου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, και μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες θα φτάσουμε τα 18.000 άτομα. Είναι ένα δυναμικό που δεν είχαμε ποτέ. Και δεν σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε ένα Πυροσβεστικό Σώμα ακόμα δυνατότερο, ακόμα ισχυρότερο. Και μαζί με τα προγράμματα ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και το Πρόγραμμα «Αιγίς», αποκτούμε τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προχωράμε και στις δύο κατευθύνσεις, ώστε να ενισχύσουμε τον μηχανισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα» τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Τουρνάς, απαντώντας στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης για τους λόγους που η κυβέρνηση δεν προχωρεί σε νομιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών, εξήγησε ότι για να προσληφθεί κανείς στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και παντού και να μονιμοποιηθεί, θα πρέπει να περάσει με πανελλήνιες εξετάσεις. «Έχουμε τους μόνιμους, τους οποίους προσλαμβάνουμε μέσα από τις παραγωγικές σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τους αξιωματικούς και τους πυροσβέστες. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, σε συνεννόηση και με το υπουργείο Οικονομικών και με το υπουργείο Εσωτερικών, και έχουμε υπερδιπλασιάσει αυτόν τον αριθμό. Πριν από πέντε χρόνια παίρναμε περίπου 160 άτομα συνολικά. Φέτος θα πάρουμε 330 στις παραγωγικές μας σχολές. Άρα, λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος, μέσω των πανελληνίων, για να πάρουμε τους μόνιμους» ανέφερε ο κ. Τουρνάς.

Σχετικώς με τη μονιμοποίηση μέσω μοριοδότησης, ο αρμόδιος υφυπουργός ενημέρωσε ότι θα πρέπει να μηδενιστούν όλες οι μοριοδοτήσεις και να προχωρήσουν οι προσλήψεις μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Όμως, όπως εξήγησε: «Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και επειδή αυξάνουμε το δυναμικό Πυροσβεστικού Σώματος, θα σας πω ότι μέχρι πριν από τρία χρόνια το Πυροσβεστικό Σώμα είχε 13.000 χιλιάδες άτομα. Φέτος, με τις προσλήψεις που κάνουμε κατ' έτος -οι οποίες αναπληρώνουν τις αποστρατείες, τις απολύσεις, τις συνταξιοδοτήσεις- με τους επιπλέον που προσλαμβάνουμε, θα φτάσουμε να έχουμε 15.500».

«Θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Και βέβαια, επειδή η εποχικότητα είναι εποχικότητα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πάμε και προσλαμβάνουμε και τους εποχικούς, για τους οποίους και τα όρια ηλικίας αυξάνουμε, όσον αφορά στους οδηγούς από τα 45 έτη στα 50, αλλά και τη διάρκεια παραμονής τους αυξάνουμε από έξι σε οκτώ μήνες», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

