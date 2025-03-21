Φάμελλος: Χρειαζόμαστε μια ισχυρή πατρίδα που θα έχει τη δική της πρωτοβουλιακή και πολυπαραγοντική εξωτερική πολιτική

Για το αποτέλεσμα της άτυπης συνάντησης για το Κυπριακό ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο.

Μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Φάμελλος σε δηλώσεις του ανέφερε: «Στο πλαίσιο της ενημέρωσής μου από τον Υπουργό Εξωτερικών, έθεσα ξανά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, και γι' αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε στις βασικές αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών. Και αυτές είναι ο σεβασμός και η προτεραιότητα στην ειρήνη, στο διεθνές δίκαιο και στην ευημερία των κοινωνιών, μαζί με τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα.

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή πατρίδα, η οποία να έχει τη δική της πρωτοβουλιακή και πολυπαραγοντική εξωτερική πολιτική, αλλά και μια ισχυρή Ευρώπη που να έχει ένα ενιαίο σχέδιο και ασφάλειας αλλά και εξωτερικής πολιτικής, να μην αμφισβητείται η κοινωνική συνοχή και να προωθούνται λύσεις ειρήνης και συνεργασίας παγκοσμίως».

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Φάμελλος επισήμανε: «Με αφορμή τη συζήτηση για το Κυπριακό, επανέφερα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που είχα καταθέσει στον υπουργό Εξωτερικών και πριν από τρεις μήνες, με την επίσκεψή μου στην Κύπρο, ότι πρέπει να προωθήσουμε άμεσα την άποψή μας ως χώρα για τη διζωνική - δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αποχώρηση όλων των στρατευμάτων και τερματισμό της κατοχής που υπάρχει στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται επί πενήντα χρόνια η κατάσταση η οποία ζούμε στην Κύπρο. Η συζήτηση, η πρώτη που έγινε αυτή τη βδομάδα, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας που πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα, το καλοκαίρι, έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικά βήματα στη συνέχεια της συζήτησης του Κραν Μοντανά».

«Για τα θέματα της Ευρώπης, συζητήσαμε για την πρωτοβουλία Rearm Europe και έθεσα σοβαρά ερωτήματα για το αν αυτή η πρωτοβουλία θα αμφισβητήσει την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη, τους πόρους της Ευρώπης, δηλαδή, για την ευημερία των πολιτών, για το ποια θα είναι η σχέση της με την ελληνική αμυντική βιομηχανία και την ανάγκη να ξεκαθαριστεί ότι η υπεράσπιση των συνόρων της Ευρώπης πρέπει να αφορά όλα τα σύνορα, και άρα και τα ελληνικά, τα οποία είναι ευρωπαϊκά σύνορα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτή τη συζήτηση.

Αλλά και για τα παγκόσμια θέματα, συζητήσαμε για μια απαραίτητη πρωτοβουλία για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, με την Ελλάδα να αξιοποιεί το ρόλο ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με μία απαραίτητη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου για τη Συρία, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερα με τη συζήτηση που γίνεται μετά την αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ώστε να υπάρχει εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, σεβασμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σεβασμός της ακεραιότητας των κρατών, των χωρών και των συνόρων τους και των δικαιωμάτων των πολιτών, διότι δεν μπορεί να ζούμε σε έναν πλανήτη που θα κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αξιακή ενίσχυση των αρχών του σεβασμού των χωρών, των πολιτών και του διεθνούς δικαίου», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Πηγή: skai.gr

