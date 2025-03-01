Τσουκαλάς για Τέμπη: Η επικοινωνιακή καμπάνια της κυβέρνησης συνετρίβη χτες

«Ήταν μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Μου μετέφεραν ότι στη Βιέννη επί παραδείγματι στην πρώτη διαμαρτυρία συγκεντρώθηκαν 100 άνθρωποι και χθες 700. Επρόκειτο για ακηδεμόνευτες και χωρίς κομματικό κέλυφος συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των πολιτών που έστειλαν τρία μηνύματα: Δικαιοσύνη, αλήθεια και ασφάλεια» σχολίασε σχετικά με τα χθεσινά ογκώδη συλλαλητήρια ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον ΣΚΑΪ.

«Ο κόσμος χθες διατράνωσε ότι ως ενεργοί πολίτες και ως γονείς δεν δεχόμαστε να είναι η χώρα εκτός ευρωπαϊκής κανονικότητα, να κινδυνεύουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς τις ελάχιστες ρήτρες ασφαλείας» πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε ο Κ. Τσουκαλάς, «εμείς σε ό,τι αφορά τη Δικαιοσύνη, το λάβαμε το μήνυμα γι’ αυτό και αναλάβαμε ήδη θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η τροπολογία μας με την οποία για μια τετραετία από την αφυπηρέτησή τους οι δικαστικοί δεν θα διορίζονται σε δημόσια αξιώματα, ακριβώς για να μην υπάρχουν ευαλωτότητες».

Στη συνέχεια μίλησε για «διγλωσσία» του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Το 2018 μιλώντας στην ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων το είχε προτείνει υποστηρίζοντας ότι “η εικόνα οποιουδήποτε ανώτατου δικαστικού να διορίζεται την επόμενη ημέρα της αφυπηρέτησης του δεν τιμά τη Δικαιοσύνη και δεν προάγει τη διάκριση των εξουσιών”. Άλλη μια αντίφαση, λοιπόν».

Σχετικά με την διακηρυγμένη πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε: «Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού για τη θεσμική αρχιτεκτονική». Προανήγγειλε μάλιστα ολοκληρωμένη πρόταση που θα καταθέσει προσεχώς το ΠΑΣΟΚ για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο.

«Ενώ δεν υπήρχε καμία λογική κομματικής εκμετάλλευσης, κανένα κομματικό κέλυφος, ούτε καν αντικυβερνητικό πρόσημο πήγε να θέσει η αντιπολίτευση και σίγουρα όχι το ΠΑΣΟΚ, παρά ταύτα η κυβέρνηση έθεσε από μόνη της αντικυβερνητικό πρόσημο την προηγούμενη εβδομάδα. Με κορυφαίους υπουργούς έκανε μια επικοινωνιακή καμπάνια κατά της συγκέντρωσης με ρητορική ότι “κάποιοι θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα” και αυτή η επικοινωνιακή καμπάνια χθες συνετρίβη» τόνισε επιπλέον.

«Μόνη της η κυβέρνηση επέλεξε μια αδιανόητη στρατηγική διχασμού, τοξικότητας και αντιπολεμικού κλίματος εκπορευόμενη από κάποιους υπουργούς - δεν θέλω να τσουβαλιάσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας-. Όταν ακούμε μανιχαϊστικά διλήμματα “ή με τις συγκεντρώσεις ή με εμάς”, “αν πέσει η κυβέρνηση, θα πεινάσουμε”, αυτά χθες ο κόσμος τα απάντησε» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν ανοίγει ο δρόμος για διερεύνηση εκ νέου των ευθυνών του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Προφανώς το πόρισμα δίνει νέα στοιχεία με την πλήρη πια αιτιώδης συνάφεια της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 για την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης με το δυστύχημα. Άκουσα στη συνέντευξη Τύπου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να αναφέρεται ότι “όσοι καθυστέρησαν την 717 και αναφέρομαι στην ανώτερη ηγεσία έχουν συμβάλει να χάσουν τη ζωή τους 57 παιδιά”. Συνεπώς θα τα δούμε, καθώς όπως ξέρετε είναι ακόμη σε εξέλιξη η ανάκριση για την 717».

Ως προς την πρόταση δυσπιστίας ανέφερε: «Κάθε βουλευτής θα αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και την ιστορικότητα των στιγμών. Μετά το πόρισμα έχουμε τέσσερα συμπεράσματα: α) έγιναν απίστευτες παραλείψεις πριν το δυστύχημα με τη μη ολοκλήρωση της 717 -προφανώς έχει ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά κυβερνούσε τέσσερα χρόνια η Νέα Δημοκρατία-, β)με το μπάζωμα δεν έμειναν τα στοιχεία για να διερευνήσουμε την πάσα αλήθεια, μέσα σε λίγες ώρες είχαν φύγει τα πάντα, γ)ο Πρωθυπουργός δήλωνε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχε εύφλεκτο υλικό, μιλούσε για “τερατουργίες” αλλά τελικά υπήρχε εύφλεκτο υλικό -και επιβεβαιώνεται η στρατηγική μας να περιμένουμε τα πορίσματα-, και δ) διαπιστώθηκε η πλήρης έλλειψη κανόνων ασφαλείας, εκπαίδευσης των στελεχών του ΟΣΕ και η αδράνεια μετά το δυστύχημα να γίνουν τα απαραίτητα. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση που βγήκε αναξιόπιστη, ανεύθυνη και βαθιά αναποτελεσματική. Ακόμη και οι βουλευτές που δέχονται το κυβερνητικό αφήγημα ότι δεν είναι ένοχοι αλλά ανίκανοι, να την απαλλάξουν λόγω ανικανότητας και να απαλλάξουν και τον ελληνικό λαό από αυτή την αναποτελεσματική και κοινωνικά ανάλγητη κυβέρνηση».

Απαντώντας στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το πόρισμα έκλεισε το θέμα της συγκάλυψης, υπενθύμισε τη δήλωση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι δεν είναι αρμόδιος ο Οργανισμός επί τέτοιων κρίσεων: «Δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να αποδώσει αν υπήρξε συγκάλυψη ή όχι. Το ζήτημα του δόλου και των ποινικών ευθυνών τα αποδίδει το πόρισμα; Αρμόδια είναι η Δικαιοσύνη. Και ποιοι μας τα λένε αυτά – γιατί ο κ. Μαρινάκης είναι και δικηγόρος-, αυτοί που ως χθες μας εγκαλούσαν ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.