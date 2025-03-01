«Αλήθεια, δικαιοσύνη και ποτέ ξανά, ποτέ ξανά να μη συμβεί τέτοια τραγωδία. Η κυβέρνηση ταυτίζεται με το αίτημα πολιτικά, ανθρώπινα και ηθικά», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι γίνονται όλα όσα πρέπει για να λάμψει η αλήθεια, όμως αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπουν οι θεσμοί μας» προσέθεσε και επισήμανε πως «η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που πρέπει, αλλά τη δικαιοσύνη την αποδίδει η ίδια η δικαιοσύνη για αυτό είναι σημαντικό η δίκη να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα».

«Χθες σε ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρο τον κόσμο έγιναν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, ίσως οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ. Ήταν η επέτειος από μία πραγματική τραγωδία που έχει σημαδέψει τη χώρα. Πρώτα τους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιοσέβαστο από ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους και δεν υπάρχει περίπτωση αντιπαράθεσης μαζί τους» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ερωτηθείς για τις ευθύνες σημείωσε ότι για πολιτικό πρόσωπο θα πρέπει να έρθει συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή και να υπάρξει εκεί η σχετική απόφαση και επισήμανε ότι η κυβέρνηση ήδη έχει ανταποκριθεί θετικά στο σχετικό αίτημα για τον κ. Τριαντόπουλο.

«Ενώ συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο αλλαγές που απαιτούν ενότητα βλέπω με λύπη μου ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν πολιτεύονται υπηρετώντας το αίτημα για αλήθεια, αλλά για να δυναμιτίσουν το πολιτικό κλίμα» ανέφερε σχετικά με τη στάση της αντιπολίτευσης και προσέθεσε:

«Είδα τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη ανευθυνότητα να αφήνει βαριά υπονοούμενα για τον θάνατο του 39χρονου στη Λάρισα , κατηγορώντας την κυβέρνηση. Είναι ντροπή και μόνο που πέρασε από το μυαλό τους τέτοιο πράγμα».

με μεγάλη ανευθυνότητα να αφήνει για τον θάνατο του , κατηγορώντας την κυβέρνηση. Είναι ντροπή και μόνο που πέρασε από το μυαλό τους τέτοιο πράγμα». «Ενώ ο κ. Ανδρουλάκης τη μία μέρα συζητά για προανακριτική και την επόμενη ημέρα για πρόταση μομφής στην κυβέρνηση. Τον ενδιαφέρει η δημιουργία εντυπώσεων στη σύγκρισή του με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι η αλήθεια και η πραγματικότητα».

«Η αντιπολίτευση καπηλεύεται το παλλαϊκό αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη προκειμένου να επιτεθεί κομματικά στην κυβέρνηση. Αλήθεια ναι, κομματική καπηλεία όχι» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σχετικά με το ερώτημα περί πρόωρων εκλογών και το αν ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες που τέθηκε από τους δημοσιογράφους απάντησε πως «η κυβέρνηση έχει τη θεσμική ευθύνη να ολοκληρώσει όλα όσα πρέπει να γίνουν, να πείσει τους Έλληνες και να οδηγήσει τη χώρα μπροστά σε ταραγμένους καιρούς επιταχύνοντας το έργο που γίνεται, απευθυνόμενη συνολικά στον ελληνικό λαό. Επομένως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της».

«Στην επέτειο των δύο ετών θρηνούμε και με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων συμπατριωτών μας, οφείλουμε με ενότητα να προχωρήσουμε μπροστά» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία του εισοδήματος των πολιτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



