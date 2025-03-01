Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ για Τέμπη: Όποιος ευθύνεται για το μπάχαλο να πληρώσει

Για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που έγιναν σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό για τα Τέμπη, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως εστάλη ένα μήνυμα «που πρέπει να λάβουμε άπαντες». Παράλληλα, ανέφερε «όποιος ευθύνεται για το μπάχαλο να πληρώσει», όπως το αποφασίσει η δικαιοσύνη, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση δεν αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων.

Αρχικά, αναφερόμενος στη χτεσινή ημέρα, που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο κ. Μαρινάκης είπε «ήταν μεγαλειώδη τα συλλαλητήρια αλλά εγώ θα πω πως ακόμη και όσοι δεν πήγαν, οι πάντες, ένα πράγμα λένε και είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουμε άπαντες, ‘’Δικαιοσύνη, αλήθεια, ποτέ ξανά και τιμωρία των ενόχων’’, όπως όμως θα αποφασίσει η δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ υπογράμμισε: «Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και μετά το πόρισμα είναι ξεκάθαρο πως μέχρι και εκείνη την ημέρα έγιναν πάρα πολλά πράγματα όπως δεν έπρεπε να γίνουν και τα τραγικά λάθη, αστοχίες, παθογένειες, παραλήψεις του κρατικού μηχανισμού ήρθαν και συναντήθηκαν με μοιραία και πολύ σημαντικά ανθρώπινα λάθη. Όχι ένα και δύο. Αυτή είναι μια συζήτηση στο σκέλος των ανθρώπινων λαθών και των ποινικών ευθυνών, οποιουδήποτε. Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Το μόνο που μπορώ να πω εκπροσωπώντας την κυβέρνηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο σε οτιδήποτε πει η δικαιοσύνη, όχι το Α και το Β κόμμα, για διερεύνηση ευθυνών».

Δεν υπάρχει συγκάλυψη - Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις για τον σιδηρόδρομο

Και σημείωσε: «Έχουμε ένα πόρισμα ευρύτατης αποδοχής. Το πόρισμα αυτό είναι από έναν οργανισμό που τον σύστησε και τον στελέχωσε η κυβέρνηση αυτή, η οποία κατηγορείται για συγκάλυψη από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, και του έδωσε όλη την ελευθερία να βγάλει αυτό το πόρισμα. Μια κυβέρνηση που θέλει να συγκαλύψει, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν στελεχώνει και συστήνει έναν τέτοιον οργανισμό για να βγάλει ένα τόσο αυστηρό αλλά δίκαιο πόρισμα.

Προφανώς, το βασικό μέρος του πορίσματος περιγράφει μια σειρά από τεράστια προβλήματα, υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης, λάθους λειτουργίας του σιδηροδρόμου για τα οποία ευθύνονται όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει μέχρι και του δυστυχήματος των Τεμπών, ημών συμπεριλαμβανομένων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, όποιος πάει να αποποιηθεί των ευθυνών του, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Για τις αστοχίες του σιδηροδρόμου, για όλα όσα έπρεπε να είχαν γίνει, όπως τα περιγράφει το πόρισμα (σσ. φταίνε όλες οι κυβερνήσεις)».

«Άπαντες είπαμε πως την μοιραία εκείνη νύχτα συναντήθηκαν μοιραία ανθρώπινα λάθη, τα οποία τα λέει ένα ένα το πόρισμα, με απίστευτες αστοχίες, παραλείψεις και παθογένειες του κρατικού μηχανισμού».

«Όποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του να τιμωρηθεί»

Για το μπάζωμα του τόπου δυστυχήματος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «επειδή αποδεχόμαστε το πόρισμα αυτό και θεωρούμε σοβαρό τον οργανισμό, μου κάνει εντύπωση… Ποια ήταν η βασική κατηγορία κατά της κυβέρνησης; Ότι συγκαλύπτει. Δεν μπορεί να αποδεχόμαστε ένα πόρισμα για τις 119 από τις 120 σελίδες του. Γιατί στην 116η σελίδα λέει ρητώς και ούτε ότι το λέει ο Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης και κάποιο κυβερνητικό στέλεχος. Είναι μια κατηγορία την οποία την διερευνά η δικαιοσύνη, κάθε ενέργεια και κάθε παράλειψη, ότι έγιναν κακοί χειρισμοί στο πεδίο για τους οποίους χειρισμούς έχουν δοθεί απαντήσεις από τους επιχειρησιακούς γιατί τους έκαναν, ποιες ανάγκες είχαν εκείνη την ημέρα, να σηκώσουν βαγόνια, να δουν τις πρώτες ώρες αν υπάρχουν τραυματίες και στη συνέχεια αν υπάρχουν άλλοι σωροί. Η κατηγορία τότε ήταν ότι κρύβονται νεκροί. Θα αξιολογηθούν όμως από τη δικαιοσύνη αυτές οι ενέργειες και όποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του και το αποφασίσει αυτό η δικαιοσύνη θα είναι υπόλογος και θα τιμωρηθεί. Αλίμονο. Και είναι μια άλλη κατηγορία εντελώς διαφορετική να κατηγορεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι έδωσε εντολή για μπάζωμα με δόλο, για συγκάλυψη. Την Τρίτη οι βουλευτές μας και όλοι οι βουλευτές δεν θα πάνε στη Βουλή για να εξετάσουν τις καλές ή τις κακές, τις σωστές ή τις λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο».

«Η συγκάλυψη χτίστηκε ως αφήγημα από την αντιπολίτευση»

Για το ποιος έδωσε τα 650.000 ευρώ για το μπάζωμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «αυτό θα το βρει η έρευνα, εγώ δεν γνωρίζω ποιος πλήρωσε για τις ενέργειες αυτές» και τόνισε πως «και εμείς δικαιοσύνη θέλουμε και να πληρώσουν οι ένοχοι θέλουμε και να μην συγκαλυφθεί κανείς, γιατί δεν υπάρχει κανένα συμφέρον συγκάλυψης. Η συγκάλυψη χτίστηκε ως αφήγημα από την αντιπολίτευση και πότισαν τον κόσμο, τον δικαιολογημένα οργισμένο κόσμο, με περαιτέρω ζητήματα πάνω σε κάποιες αιτιάσεις. (…) Όποιος ευθύνεται για κακές ενέργειες που οδηγούν στο μπάχαλο, να πληρώσει, δεν έχω πει κάτι διαφορετικό. Επίσης, ακόμα και για τον κ. Τριαντόπουλο, επειδή μιλάμε για συγκάλυψη, έρχεται η κυβέρνηση και λέει επειδή θεωρεί αδύναμο το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ, ελάτε να το συζητήσουμε στη Βουλή, θα κάνουμε δεκτό το αίτημά σας και θα κάνουμε προανακριτική.

«Επίσης, για το μπάχαλο, έχουμε 4 διώξεις, πριν το πόρισμα, από τη δικαιοσύνη. (…) Αν χρειαστεί να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι, θα είναι. Όποιον πει η δικαιοσύνη, η κυβέρνηση δεν θα μπει εμπόδιο να διερευνηθεί. Οποιονδήποτε», ανέφερε σε άλλο σημείο. «Μακάρι να πάμε το συντομότερο δυνατόν σε δίκη, αλλά όχι βιαστικά», σημείωσε.

«Δεν αντιδικούμε με τους συγγενείς - Θέλουμε να δικαιωθούν»

«Βλέπετε εμείς να μην σκύβουμε το κεφάλι; Να κουνάμε κανένα δάχτυλο, να μην απαντάμε;», είπε απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου πως η κυβέρνηση δεν παραδέχτηκε τα λάθη της.

«Εμένα αυτό να σκύψετε το κεφάλι με προσβάλει γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν σκύβει το κεφάλι στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Δεν το δέχομαι να υπάρχει αυτή η κατηγορία. Επειδή θα μπορούσε και το δικό μου παιδί να ήταν σε αυτό το τρένο, θέλω αλήθεια για όλους. Δεν αντιδικούμε και δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ με τους συγγενείς και θέλουμε να δικαιωθούν απόλυτα οι άνθρωποι αυτοί.

Πολλοί δημοσιογράφοι και κόμματα της αντιπολίτευσης μετατρέπουν απαντήσεις κυβερνητικών στελεχών κατά της αντιπολίτευσης σε απαντήσεις κατά συγγενών που ποτέ δεν έχουμε στραφεί κατά συγγενών. (…) Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και η δύναμή μας να είναι το επιχείρημα και η ανθρωπιά μας. Οι θέσεις στις οποίες καθόμαστε είναι προσωρινές. Δεν πρέπει να αντιδικούμε ούτε με τους συγγενείς, ούτε με την κοινωνία. Αλλά πρέπει να απαντάμε όταν μας λένε δολοφόνους, όταν μας λένε ότι συγκαλύπτουμε λαθρέμπορους, στην αντιπολίτευση», συνέχισε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «η δικαιοσύνη διέταξε δεύτερη πραγματογνωμοσύνη και θα πάρουμε απάντηση για το εύφλεκτο υλικό», τονίζοντας πως έχουν ληφθεί δείγματα από τον χώρο και σημείωσε πως όποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, σχετικά με το μπάζωμα, που αλλοίωσε τον χώρο του δυστυχήματος, πρέπει να πληρώσει.

Έχει πολιτική ευθύνη ο Καραμανλής, για αυτό παραιτήθηκε - Η βουλευτική του ιδιότητα δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη

Σε ερώτηση για το εάν μπαίνει στο κάδρο ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για την σύμβαση 717, απάντησε: «Το ζήτημα πολιτική και ποινική διάσταση. Το πόρισμα δεν αναφέρεται, δεν αξιολογεί την 717, ήταν η θέση του προέδρου που εγώ εν πολύ συμμερίζομαι. Όποιος δεν έσπευσε να ολοκληρώσει την 717, πολιτικά και έπρεπε να κάνει κάτι και δεν το έκανε ή έπρεπε να το κάνει πιο γρήγορα, έχει ευθύνη πολιτικά. Δεν το έχουμε αρνηθεί, παραιτήθηκε το ίδιο βράδυ ο κ. Καραμανλής. Στο ποινικό, σε σχέση με την 717 και την σύνδεσή της με τις ανθρωποκτονίες, θα αξιολογηθούν από την δικαιοσύνη εάν είναι από αμέλεια, θεωρώ πως δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Εάν υπήρχε ποινική ευθύνη για την 717, τότε θα έπρεπε όλοι οι υπουργού να είναι κατηγορούμενοι για την Πατρών – Πύργου. Ο εισαγγελέας για το Μάτι είπε πως αν είχε ολοκληρωθεί το 112, πολλοί συνανθρώποί μας θα είχαν σωθεί. Θα έπρεπε να πάνε κατηγορούμενοι;

«Η ύπαρξη βουλευτικής ιδιότητας του κ. Καραμανλή δεν εμποδίζει την δικαιοσύνη σε τίποτα αν κρίνει να αναφέρει το όνομά του και να έρθει στη Βουλή. Δεν έχει καμία προστασία ο βουλευτής από την τέλεση ενδεχόμενων αδικημάτων ως υπουργός», σημείωσε.

«Είναι δικαιολογημένη η οργή του κόσμου, είναι αυτονόητο το αίτημα για δικαιοσύνη και τιμωρία. (…) Ένα από τα βασικά αιτήματα των πολιτών στον πρωθυπουργό και το 19 και το 23 είναι καλύτερο κράτος, γιατί έχει πολλές ανοιχτές πληγές. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά έχουμε πολλές ακόμα ανοιχτές πληγές που πρέπει να τις κλείσουμε, όπως ο σιδηρόδρομος. Οι συστάσεις του ΕΟΔΑΣΑΑΜ πρέπει να είναι ευαγγέλιο για την κυβέρνηση. Όλες οι συστάσεις περιγράφονται στους στόχους της κυβέρνησης», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

