Με όπλο τις μαζικές κινητοποιήσεις η αντιπολίτευση ετοιμάζεται για τις μάχες της Βουλής

Του Αντώνη Αντζολέτου

Πολιτικά «καύσιμα» αποκόμισε η αντιπολίτευση στο σύνολό της από τη χθεσινή πάνδημη συμμετοχή και υποστήριξη του κόσμου στις κινητοποιήσεις. Επιτεύχθηκε κάτι αρκετά δύσκολο: οι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα να μη χρωματιστούν και αυτό τελικά βοήθησε τα κόμματα που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση. Το συλλαλητήριο ήταν πιο μαζικό και από ότι πίστευαν οι διοργανωτές και παρά το ότι διαλύθηκε αρκετά νωρίς εξαιτίας των επεισοδίων το αποτύπωμα ήταν σαφές.

Γιατί ήταν σημαντική η επιτυχία των κινητοποιήσεων τη δεδομένη στιγμή; Στη Βουλή την εβδομάδα που έρχεται θα ακολουθήσουν σκληρές μάχες με την πλειοψηφία και η αντιπολίτευση χρειαζόταν στις «αποσκευές» της ένα ισχυρό αφήγημα. Πλέον, με τις εικόνες του κόσμου στο Σύνταγμα και στις άλλες πόλεις, οι αρχηγοί θα μπορούν να υποστηρίξουν πως και το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων βοήθησε στο να καταπέσουν πολλά από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης σε σχέση με τις ευθύνες που έχει. Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως το κλίμα μεταξύ κοινωνίας και κυβέρνησης πολώθηκε ακόμα πιο πολύ. Κυρίως υποστηρίζουν πως όσα είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τις κινητοποιήσεις αποδείχτηκε ότι δεν είχαν κανένα αντίκρυσμα στον κόσμο.

Το να μετατραπεί ο θυμός της κοινωνίας σε μήνυμα προς την κυβέρνηση αριθμητικά και δημοσκοπικά έχει αποδειχτεί πως δεν είναι κάτι εύκολο. Τα κόμματα της μειοψηφίας και ειδικότερα της κεντροαριστεράς λειτουργώντας σαν μονάδες δεν έχουν καταφέρει να πείσουν και να εμπεδώσουν ένα αίσθημα κυβερνησιμότητας από την πλευρά τους. Στο ερώτημα αν πλέον έχει κλονιστεί η εικόνα σταθερότητας που έβγαζε η κυβέρνηση σε όλη τη θητεία της η απάντηση δεν είναι απλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια να φθείρεται από τα Τέμπη.

Σε κάθε περίπτωση οι συζητήσεις στη Βουλή θα είναι κομβικές και οι κόντρες που θα καταγραφούν ενδεικτικές για το πως διαμορφώνεται το πολιτικό πεδίο. Τόσο η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη όσο και η πρόταση δυσπιστίας, που εκτός απροόπτου, θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα. Είναι μια ευκαιρία για τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς να συγκροτήσουν ένα μέτωπο πάρα τις διαφορές που έχουν. Έχουν να εκμεταλλευτούν τους δείκτες που δείχνουν δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη σε ποσοστό 80%. Η αδυναμία συντονισμού που έχουν επιδείξει είναι πρωτοφανής και σε αυτό έχει δώσει αρκετούς «πόντους» στην πλειοψηφία έως τώρα. Συμβαίνει κάτι που είναι πρωτοφανές μεταπολιτευτικά: η δημοφιλία της κυβέρνησης πέφτει και απέναντι δεν μπορεί να αναδειχτεί κάποιος άλλος εναλλακτικός πόλος.

Πηγή: skai.gr

