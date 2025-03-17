Τσουκαλάς: Αστείες δικαιολογίες ότι αγνοούσαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες Δοξιάδη

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της και να μη δώσει εξηγήσεις κρυπτόμενη πίσω από προκλητικά προσχηματικές δικαιολογίες 'δεν είδα, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα'» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε ανακοίνωση του σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σημειώνει ότι «ο κ. Δοξιάδης υπουργοποιήθηκε ως προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού» και σχολιάζει ότι «συνεπώς είναι αστείες οι δικαιολογίες ότι ο στενός πυρήνας του Μαξίμου αγνοούσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες».

«Άλλη μια φορά που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προτιμά να δηλώσει ανίκανη προκειμένου να αποφύγει τις δύσκολες για τον κ. Μητσοτάκη απαντήσεις», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

