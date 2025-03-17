Λογαριασμός
Δοξιάδης μετά την παραίτησή του: Ο πρωθυπουργός δεν είχε την επιλογή να μην την αποδεχθεί

Η πρώτη ανάρτηση του παραιτηθέντος υφυπουργού Ανάπτυξης στα social media μια ημέρα μετά την ανακοίνωση και την αποδοχή της παραίτησής του

Αρίστος Δοξιάδης

Σε μια σύντομη ανάρτηση, την πρώτη μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο Αρίστος Δοξιάδης υπογραμμίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν είχε την επιλογή να μην την αποδεχθεί», κάνοντας λόγο για μια «απόφαση οριστική».

«Ένα σχόλιο: ο Πρωθυπουργός δεν είχε την επιλογή να μην αποδεχθεί την παραίτηση μου. Η απόφαση μου ήταν οριστική, και δεν ήταν στο χέρι του να με κρατήσει στη θέση του υφυπουργού», όπως αναφέρει λακωνικά ο κ. Δοξιάδης.

