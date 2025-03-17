Σε μια σύντομη ανάρτηση, την πρώτη μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο Αρίστος Δοξιάδης υπογραμμίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν είχε την επιλογή να μην την αποδεχθεί», κάνοντας λόγο για μια «απόφαση οριστική».

«Ένα σχόλιο: ο Πρωθυπουργός δεν είχε την επιλογή να μην αποδεχθεί την παραίτηση μου. Η απόφαση μου ήταν οριστική, και δεν ήταν στο χέρι του να με κρατήσει στη θέση του υφυπουργού», όπως αναφέρει λακωνικά ο κ. Δοξιάδης.

Πηγή: skai.gr

