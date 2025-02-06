Τσιόδρας προς Κομισιόν: Άμεση ανάγκη για απλοποίηση ευρωπαϊκών διαδικασιών χρηματοδότησης έργων ψηφιακής υγείας

Μέτρα για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης έργων ψηφιακής υγείας, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ερωτά την Κομισιόν πως θα απλοποιήσει τη διαδικασία πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα μειώσει το διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η υποβολή αιτήσεων και εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημειώνει ότι τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη λύσεων ψηφιακής υγείας και περίθαλψης.

Ωστόσο, «σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ, τα Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν εμπόδια στην αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης».

Και συμπληρώνει ότι «αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι κανόνες για την υποβολή αίτησης για στήριξη και υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα ενώ η προϋπόθεση της εθνικής συγχρηματοδότησης αποτρέπει ορισμένα Κράτη Μέλη από τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις λόγω περιορισμένων εθνικών πόρων».

Καταλήγει δε αναφερόμενος στην ανάγκη η Επιτροπή να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη στήριξη και καθοδήγηση που παρέχει στα Κράτη Μέλη σχετικά με τη διαθεσιμότητα κονδυλίων της ΕΕ για έργα ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη λύσεων ψηφιακής υγείας και περίθαλψης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ , τα Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν εμπόδια στην αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι κανόνες για την υποβολή αίτησης για στήριξη και υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα ενώ η προϋπόθεση της εθνικής συγχρηματοδότησης αποτρέπει ορισμένα Κράτη Μέλη από τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις λόγω περιορισμένων εθνικών πόρων.

Τα παραπάνω δυσκολεύουν τα Κράτη Μέλη στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να απλοποιήσει τη διαδικασία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η υποβολή αιτήσεων και εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ; Πώς σκοπεύει να βελτιώσει τη στήριξη και καθοδήγηση που παρέχει στα Κράτη Μέλη σχετικά με τη διαθεσιμότητα κονδυλίων της ΕΕ για έργα ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης;».



