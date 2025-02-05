Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε τρεις άξονες κινείται η πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψης την οποία καταγγέλλουν από την Χαριλάου Τρικούπη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες Τριαντόπουλου από τους 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ρίχνουν το γάντι στη ΝΔ και τον Πρωθυπουργό να κάνουν πράξη τις «διακηρύξεις» τους ότι δεν θα εμποδίσουν να διερευνηθούν πολιτικά πρόσωπα, όπως διαλαλούσαν κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιτελείς του ΠΑΣΟΚ ετοίμαζαν όλο το βράδυ το αίτημα για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον υφυπουργό Τριαντόπουλο και όπως έλεγαν «δεν θα αλλάξουμε ούτε λέξη από το εμπεριστατωμένο πόρισμα της Εισαγγελέως Εφετών, όπως είχαμε πράξει και στην περίπτωση του πορίσματος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως πριν ένα χρόνο, τότε που όπως λένε η ΝΔ «αμνήστευσε» τον Κ. Καραμανλή για τη σύμβαση 717».

Παρασκήνιο: Τι οδήγησε την Χαριλάου Τρικούπη στην πρόταση για προανακριτική

Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι στις 15.7.2024 η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας συντάσσει εμπεριστατωμένο πόρισμα της το οποίο και μέσα στον Αύγουστο διαβιβάζεται στη Βουλή βάσει του με το άρθρο 153 παρ. 2, το οποίο ορίζει ρητά: «Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει στην Ολομέλεια της Βουλής ή στο τμήμα διακοπών των εργασιών της, τα στοιχεία που διαβιβάζονται στη Βουλή κατ’εφαρμογή του αρ.86 παρ2 εδ. Β΄του Συντάγματος». Ο κ. Τασούλας αναφέρουν στελέχη της πράσινης παράταξης δεν έδωσε ποτέ εντολή να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια. Σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης που πήρε την «καυτή πατάτα» στα χέρια του, επιχειρηματολογεί ότι το πόρισμα μπήκε συμπληρωματικά στον ήδη ανοικτό φάκελο της Βουλής άρα δεν χρειαζόταν να ανακοινωθεί . Ποιος ήταν ο ανοικτός φάκελος για τον κ. Τριαντόπουλο; Μηνύσεις πολιτών σημειώνουν από την Χαριλάου Τρικούπη που τονίζουν ότι «ένα τέτοιας σημασίας έγγραφο που προκύπτει από την έρευνα μιας ανώτατης δικαστικού, συνιστά κατ’ ουσίαν μια αυτοτελή δικογραφία».

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί ο Τασούλας από την κούρσα για ΠτΔ

Σταχυολογώντας τα γεγονότα στο ΠΑΣΟΚ εντείνουν την πίεση προς την ΝΔ στο πρόσωπο του εκλεκτού της πλειοψηφίας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η ΝΔ πρέπει να αποσύρει τον Κωνσταντίνο Τασούλα ως υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας ανέφεραν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έλεγαν με έμφαση «Ο κ. Τασούλας είναι έκθετος, όπως βαριά εκτεθειμένος είναι και ο Πρωθυπουργός που δεν τον αποσύρει από τη διαδικασία εκλογής ΠτΔ μετά από τέτοιες αυταπόδεικτα αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

Επόμενο βήμα: Πρόταση δυσπιστίας

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει ότι αναμένουν τα πορίσματα του ΕΜΠ και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών προκειμένου να θεμελιωθεί πλήρως η μομφή προς την Κυβέρνηση με τα στοιχεία που θα δημοσιευτούν. Για μια ηθικά πτωχευμένη Κυβέρνηση και έναν αναξιόπιστο Πρωθυπουργό, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega.

«Δεν στέκεται ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα ψέματα και τους μηχανισμούς προπαγάνδας. Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η κυβέρνηση είναι ηθικά κατώτερη των περιστάσεων, γι’ αυτό θα πάρουμε την πρωτοβουλία να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας » ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη Βουλή η μάχη

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το μεσημέρι θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής επί της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος, ενώ αναμένεται να ρίξει πυρά στην Κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών και να αναφερθεί στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, τόσο στην προανακριτική όσο και στην πρόταση δυσπιστίας. Νωρίτερα ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσει συνάντηση στο γραφείο του στην Βουλή με την ΑΔΕΔΥ.

Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ παραμένει το αγροτικό ζήτημα και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συναντηθεί αύριο Πέμπτη με αγρότες στην Καρδίτσα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι την Παρασκευή είναι πιθανόν να συνεδριάσει το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ, δύο μέρες πριν την σύγκλυση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, εκεί που περιμένουμε και την ανακοίνωση Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου).

