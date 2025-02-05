Μόνο του προχωρά το ΠΑΣΟΚ για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, πως το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί μόνο του αντιπολιτευτικά στο θέμα των Τεμπών, ήταν σαφές με την απόφαση να προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου σε σχέση με την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μια διπλή «ρελάνς» επιδεικνύοντας αντανακλαστικά: έναντι του πρωθυπουργού που είχε τονίσει πως η κυβέρνηση δεν θα φέρει κανένα εμπόδιο στην περαιτέρω διερεύνηση αν υπάρξουν στοιχεία, αλλά και προς τον Σωκράτη Φάμελλο που το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα Τέμπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό αρκετά πριν η Δικαιοσύνη ολοκληρώσει την έρευνά της. Δεν θέλει να κάνει βεβιασμένες κινήσεις και φαίνεται πως έχει επιλέξει να απευθυνθεί σε μετριοπαθείς ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς που παρακολουθούν με ενδιαφέρον και υπομονή τις εξελίξεις. Διαθέτει τις 30 υπογραφές που χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτοτελώς και έτσι πήρε μια πρωτοβουλία που σε μεγάλο βαθμό αιφνιδίασε τον ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη της Κουμουνδούρου επεσήμαναν την αντίφαση της κατάθεσης προανακριτικής επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ τη στιγμή που για την πρόταση δυσπιστίας συνιστούσαν «υπομονή» μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών από τη Δικαιοσύνη. «Ανακρούει πρύμναν τη στρατηγική του “περίμενε”», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Έστω και κάτω από τα νέα δεδομένα από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαν όχι στην πρόταση που φέρει προ των ευθυνών του τον κ.Τριαντόπουλο επιμένοντας, όμως στην πρόταση δυσπιστίας θεωρώντας πως πρώτα πρέπει να έρθει στην Ολομέλεια να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός.

Τα «επεισόδια» από εδώ και στο εξής στα κόμματα της κεντροαριστεράς θα είναι αρκετά. Σήμερα τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Σωκράτης Φάμελλος θα τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Εκκρεμεί μια προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την οποία επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ και την έχουν εισηγηθεί επίσης το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Η πρόταση δυσπιστίας και η σύσταση προανακριτικής για άλλα πολιτικά πρόσωπα και ειδικότερα για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή εφόσον προκύψουν στοιχεία, εξακολουθούν να είναι στο τραπέζι. Αυτό που δεν φαίνεται να προκύπτει είναι η συμπόρευση των κομμάτων του προοδευτικού τόξου. Η πίεση που ασκείται προς την κυβέρνηση, ο εφησυχασμός που επέδειξε το Μαξίμου και η υποβάθμιση του θέματος από την πλειοψηφία αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Να ανεβάσουν αντιπολιτευτικούς ρυθμούς και συνεπώς να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη και να βγουν μπροστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.