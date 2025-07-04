Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ύπαρξη ενδείξεων οικειοθελών αποχωρήσεων παραγωγών από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επιτόπιοι έλεγχοι, αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Μάλιστα όπως τόνισε ο υπουργός, είτε ακυρώνουν τη σύμβαση με τον πιστοποιητικό οργανισμό (που είναι προαπαιτούμενο για την ένταξή τους) είτε λένε ότι αποσύρουν την αίτησή τους. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για τις πρώτες συνέπειες της εντατικοποίησης του ελεγκτικού πλαισίου που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση, υποστήριξε ότι η ευθύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμερίζεται σε βάθος χρόνου. Όπως είπε, «οι έλεγχοι αυτοί για το συγκεκριμένο πρόστιμο ξεκίνησαν το 2009» και «οι καταλογισμοί αφορούν την περίοδο από το 2016 έως το 2023», προσθέτοντας πως «από το 2016 έως το 2019, το πρόστιμο είναι 103 εκατομμύρια».

«Το κομμάτι της ευθύνης που μας αφορά, το έχουμε ήδη αναλάβει», υπογράμμισε και επισήμανε πως «όποιος λέει ότι πέφτει από τα σύννεφα, υποκρίνεται». Μάλιστα κάλεσες τις πολιτικές δυνάμεις να παραδεχτούν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε εδώ και χρόνια με ανεπαρκείς ελέγχους, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή της βαριάς δημοσιονομικής διόρθωσης από την Κομισιόν.

Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική διόρθωση δεν σχετίζεται με τις ερευνώμενες υποθέσεις απάτης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά με «πλημμελή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών που διέπουν τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων».

Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή, εξήγησε πως θα γίνει μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές ευρωπαϊκές ενισχύσεις, ενώ ένα μέρος του ποσού θα καλυφθεί από «χρήματα που θα επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό» και από τον «εξορθολογισμό των πληρωμών» που ήδη εφαρμόζεται.

Αναφερόμενος στο πρόστιμο ο κ. Τσιάρας επιτέθηκε εκ νέου στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως τμήμα των υπό διερεύνηση υποθέσεων εδράζεται σε αποφάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης. «Το 20% του προστίμου αφορά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να παριστάνουμε τους ανήξερους».

Πηγή: skai.gr

