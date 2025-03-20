Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της χώρας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά την τοποθέτησή του στην Υποεπιτροπή Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, η ελληνική ύπαιθρος και ιδιαίτερα οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, επειδή είναι πιο ευάλωτες στην εγκατάλειψη, στη γήρανση του πληθυσμού, στην υποαπασχόληση και στον κίνδυνο φτώχειας. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των περιοχών αυτών απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις, καθώς «η υποστήριξη και η ενδυνάμωσή τους οφείλει να αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για την εκάστοτε κυβέρνηση».

Ο υπουργός έκανε σαφές ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η οποία βασίζεται:

Στην ενίσχυση της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Στη διάχυση της καινοτομίας και την προσαρμογή νέων καλλιεργητικών μεθόδων.

Στην ενίσχυση της μεταποίησης και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Σε στρατηγικές παρεμβάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου που διαμορφώνουν ένα σταθερό αναπτυξιακό περιβάλλον για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αξιοποιώντας:

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, τα οποία διαθέτουν σημαντικούς ενωσιακούς πόρους για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών.

Τα Τοπικά Προγράμματα LEADER, μέσω των οποίων κατευθύνονται πάνω από 600 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του αγροτουρισμού, της οικοτεχνίας, της μεταποίησης και έργων αγροτικής υποδομής.

Τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία υποστηρίζουν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα με έμφαση στην κτηνοτροφία.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Μικροπιστώσεων, που διευκολύνουν την πρόσβαση των παραγωγών στη χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών, που ενισχύει την εγκατάσταση και τη δραστηριοποίηση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, καθώς και στο πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης, που διασφαλίζει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας σε δύσκολες περιοχές.

Ταυτόχρονα, ο ΥπΑΑΤ υπογράμμισε τη σημασία της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και την αναγνώρισή της ως βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Όπως τόνισε, η μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελεί παράδοση αιώνων και συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των ορεινών περιοχών.

Πιστοποιημένα προϊόντα και αγροτουρισμός

Ο κ. Τσιάρας ανέδειξε τη σημασία της προώθησης των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων της ελληνικής υπαίθρου, επισημαίνοντας πως η στήριξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές. Ταυτόχρονα, Υπουργός ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής μεταποίησης, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό η μεταποίηση να συντελείται κοντά στα σημεία παραγωγής, όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά και για λόγους διασφάλισης των παραγομένων προϊόντων και ενίσχυσης του τοπικού εργατικού δυναμικού, συνεπώς ενίσχυσης και της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο». Παράλληλα, υπογράμμισε πως η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό μπορεί να δώσει νέα δυναμική στις τοπικές κοινωνίες, μέσω της ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.

«Το μέλλον των ορεινών περιοχών είναι στα χέρια μας»

Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα συνεργασίας και προοπτικής: «Το μέλλον των ορεινών περιοχών και ιδιαίτερα των Δήμων της Πίνδου, στηρίζεται στους ίδιους τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και μπορούν να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις.

Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται η αγαστή συνεργασία όλων μας, δηλαδή της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, των ενεργών πολιτών για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης περιοχής σε συγκριτικά πλεονεκτήματα», είπε.



