«Χθες το βράδυ με ενημέρωσαν πως χτύπησαν την εξοχική μου κατοικία στη Βάρκιζα. Μπήκαν από το παράθυρο του μπάνιου με σκάλα, επικρατεί μια αναστάτωση», ενημέρωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3. «Δεν ξέρω αν συνδέεται το γεγονός αυτό με την επίθεση με τα γκαζάκια τον Φεβρουάριο», όπως ανέφερε η βουλευτής, η οποία έκανε λόγο για ευθεία στοχοποίηση εις βάρος της.

«Η στοχοποίηση προκύπτει μετά την προκήρυξη που έκαναν εις βάρος μου, βάζοντας στο κάδρο τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχω δεχθεί στο παρελθόν απειλές για το γεγονός ότι έχω αναδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών. Μάλιστα, πριν την πρώτη επίθεση μού είχαν τηλεφωνήσει και με απειλούσαν ότι ξέρουν πως είμαι μόνη και πού μένω».

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έκρηξη είχε σημειωθεί στις 26 Φεβρουαρίου, μόλις δυο μέρες πριν το μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, σε είσοδο πολυκατοικίας όπου βρίσκεται το εξοχικό της «γαλάζιας» ευρωβουλευτού.

Πηγή: skai.gr

