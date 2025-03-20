Δ. Μάντζος: Η σύλληψη Ιμάμογλου συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία

«Η σύλληψη και η εν συνεχεία προφυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, αποκορύφωμα μιας σειράς πιέσεων και διώξεων εις βάρος πολιτικών αντιπάλων της τουρκικής κυβέρνησης καθώς και δημοσιογράφων, συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη γειτονική χώρα», σχολιάζει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα και τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όπως τονίζει, «δυστυχώς, επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία, εκτός από αναθεωρητική δύναμη στη διεθνή κοινότητα, εξελίσσεται σταθερά σε μια αυταρχική ''ανελεύθερη δημοκρατία'' που περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες, εκφοβίζει την αντιπολίτευση, λογοκρίνει τον Τύπο και προσπαθεί να φιμώσει κάθε αντίθετη άποψη».

«Είναι σαφές ότι οι νέες πολύ σοβαρές απροκάλυπτες επιθέσεις στο κράτος δικαίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση και εξέλιξη των ευρω-τουρκικών σχέσεων, που οφείλουν να στηρίζονται στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και αξιών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», καταλήγει ο Δημήτρης Μάντζος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.