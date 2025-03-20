ΠΑΣΟΚ: Ο Χρηστίδης αντικαθιστά την Λιακούλη στην Προανακριτική Επιτροπή

Ο Παύλος Χρηστίδης αντικαθιστά την Ευαγγελία Λιακούλη στην Προανακριτική Επιτροπή, μια μέρα μετά τον τσακωμό της βουλευτού Λάρισας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ωστόσο, πηγές από το ΠΑΣΟΚ αποδίδουν την αντικατάστασή της σε απουσία της, καθώς βρίσκεται σε περιοδεία στην Άρτα. Μάλιστα, δημοσιοποιούν και το πρόγραμμα της περιοδείας της βουλευτού στην Ήπειρο.

Υπενθυμίζεται πως η βουλευτής Λάρισας ζήτησε χτες, Τετάρτη, να μάθει τον λόγο για τον οποίο δεν μετείχε στις συσκέψεις που έλαβαν τις αποφάσεις για την γραμμή του κόμματος σε σχέση με την Προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να κλείσει την κουβέντα και η συζήτηση εξελίχθηκε σε πιγκ πογκ με τους βουλευτές να γίνονται μάρτυρες θερμού επεισοδίου, οπού ακούστηκαν φράσεις του τύπου «Δεν θα σας επιτρέψω κυρία μου, να υπονομεύσετε την ενότητα της παράταξης» από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ευαγγελία Λιακούλη να του απαντά «Δεν είμαι κυρία σου. Είμαι βουλευτής του κόμματος. Δεν μπορώ να μιλήσω στην κοινοβουλευτική ομάδα;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.