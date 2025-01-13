Επτά μέτρα για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής στην Κρήτη ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στα Χανιά κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς του πρωτογενή τομέα.

Το κυρίαρχο μήνυμα του υπουργού αφορά στο ότι όπως ανέφερε η «επίλυση των αγροτικών προβλημάτων γίνεται μέσω διαλόγου, μπορούμε να βρούμε και τις λύσεις, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε μαζί τις κατευθύνσεις που θα κινηθούμε για να έχουμε έναν ανθεκτικό πρωτογενή τομέα», είπε ο κ. Τσιάρας.

Μετά από δυόμιση ώρες σοβαρού και αποτελεσματικού, όπως τον χαρακτήρισε, διαλόγου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων: «Την επίλυση της εκκρεμότητας με τους νέους αγρότες του 2021 σε ό,τι αφορά το εθνικό απόθεμα, την ενεργοποίηση, ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, του προγράμματος «Αμάλθεια» ύψους 10,2 εκατ. ευρώ, με τα 7,8 εκατ. ευρώ να αφορούν στην Κρήτη. Επίσης την επίλυση του προβλήματος εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Την Καταβολή αποζημίωσης, για ζωοτροφές, προς τους κτηνοτρόφους που είχαν έγκλειστα τα ζώα τους με τους περιορισμούς που ίσχυσαν για την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών. Η αποζημίωση θα αφορά έναν μήνα απαγόρευσης μετακίνησης. Ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για θερμοκηπιακές καλλιέργειες των παραγωγών που ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδου και δεν έχουν πάρει «έγκριση τύπου». Την επιτάχυνση της διαδικασίας για τα έργα ΣΔΙΤ και των μικρών εγγειοβελτιωτικών, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα συμπεράσματα της μελέτης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχει αναλάβει η ολλανδική εταιρεία και δίμηνη παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης του 2018».

Στη σύσκεψη που ακολούθησε με εκπροσώπους φορέων του πρωτογενούς τομέα και της Αυτοδιοίκησης, παρουσία των βουλευτών του Νομού, Σέβης Βουλουδάκη και Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, του πρώην ΥπΑΑΤ και βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη, του διευθυντή του γραφείου της Ντόρας Μπακογιάννη, Παναγιώτη Αντωνόπουλου ως εκπροσώπου της, ετέθησαν ζητήματα που αφορούν στο πρόβλημα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στον κίνδυνο του φαινομένου ερημοποίησης, ζητώντας την ταχύτερη ολοκλήρωση της μελέτης της Ολλανδικής εταιρείας HVO, ώστε να ξεκινήσει, το συντομότερο, η κατασκευή αρδευτικών έργων. Ετέθησαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν στην παραγωγή και εμπορία του ελαιολάδου, των καστάνων, τις χρηματοδοτήσεις μέσω ΠΑΑ των έργων για πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το πρόβλημα των εργατικών χεριών για την αντιμετώπιση του οποίου προχωρούν διακρατικές συμφωνίες με Ινδία κι Αίγυπτο αλλά και το πρόβλημα του αυξημένου κόστους εργασίας και των κοινοτικών ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και ομαλοποίησης της λειτουργίας του Οργανισμού. Παραγωγοί ζήτησαν ακόμη, μέσω της νέας ΚΑΠ, να υπάρξει ισχυροποίηση της παραγωγής ώστε να αναπτυχθεί παραγωγική κουλτούρα και να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης των Ομάδων Παραγωγών αλλά και γενικότερα των συνεργατικών σχημάτων, ενώ ετέθη και το ζήτημα της «αδεσποτείας» των ζώων. Εκπρόσωποι τυροκόμων έθεσαν και το πρόβλημα της αξιοποίησης της κρητικής γραβιέρας και προώθησης του προϊόντος και γενικότερα της τυροκομίας στο νησί.

Σχετικά με τη στήριξη που προσφέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια της Κρήτης ο υπουργός είπε ότι η στήριξη από την παρούσα κυβέρνηση είναι διαχρονική, ο ίδιος είπε πως έγινε κοινωνός των προβλημάτων «που απασχολούν ακόμα και τους δήμους αλλά πολύ περισσότερο δημιουργούν ένα γενικότερο πλαίσιο ανάγκης ανάληψης πρωτοβουλιών από την πλευρά του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης»

Πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η λειψυδρία και όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας «όλοι γνωρίζουν ότι η Κρήτη είναι η περιφέρεια η οποία πλήτεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια». «…έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο υποδομών που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλη την παραγωγική διάσταση της Κρήτης να λειτουργήσει με επάρκεια αρδευτικού νερού. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία χρειάζονται ενίσχυση, υπάρχουν κάποια έργα τα οποία θα ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία και το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα τρέξει το μέτρο για τα μεγάλα αρδευτικάέργα από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων του υπουργίου Αγροτικής Ανάπτυξης και λίγο αργότερα θα τρέξουν τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν πολλά από αυτά τα έργα τα οποία σχεδιάζονται μέσω της μελέτης η οποία εκπονείται αυτή τη στιγμή προκειμένου η Κρήτη να βρεθεί ουσιαστικά μπροστά από τις εξελίξεις και να έχει διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού».

Σχετικά με τη συζήτηση για επιβολή προστίμου σε διακίνηση χύμα λαδιού στους τενεκέδες, ο υπουργός απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα αυτή «…έχουν δοθεί όλες οι ανάλογες διευκρινήσεις και το θέμα δεν αφορά στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα». Σχετικά με την αδεσποτεία και για τη ζημιές που προκαλούνται, και την παραβατικότητα που υπάρχει ο υπουργός είπε πως «…είναι γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα δήμαρχοι το έθεσαν στα υπόψη μου, κατανοούμε ότι είναι πρόβλημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία, θα καταλήξουμε στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, σε ότι αφορά την αρμοδιότητα του υπουργείου είναι ένα ζήτημα που όπως και να έχει θα το δούμε και θα το αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατό».

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι ζητήματα που και το προηγούμενο διάστημα είχαν αναφερθεί θα τακτοποιηθούν, θα ικανοποιηθού. Όπως το ζήτημα της κατανομής βοσκοτόπων για νέους αγρότες νέος γεωργούς από το 2020-2021 «το οποίο αυτό το πρόβλημα θα λυθεί και θα απαντηθεί, αλλά και το πρόγραμμα Αμάλθεια που είχε ατονήσει και περιλαμβάνει 10.2 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να ολοκληρωθεί με 7,8 εκατομμύρια που αφορούν στην Κρήτη». Σημαντική χαρακτηρίστηκε και η απόφαση ώστε να δοθεί ένα ποσό αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές σε όλους τους κτηνοτρόφους λόγω του προβλήματος με την πανώλης. «Αναγκάσαμε να μείνει κλειστή η κίνηση των ζώων και αυτό έχει συνέπειες. Η αποζημίωση θα αντιστοιχεί περίπου στα χρήματα που χρειάζονται για ένα μήνα εγκλεισμού για κάθε ζώο».

Σχετικά με την ένταξη των παλαιών θερμοκηπίων ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο τα Χανιά, στα νέα σχέδια βελτίωσης, όπως είπε: «… μιας και υπήρχαν διάφορες εκκρεμότητες με την αδειοδότηση και αυτό θα επιλυθεί έτσι ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όλοι όσοι έχουν θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση». Ο κ. Τσιάρας μίλησε και για το πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό που απασχολεί και για το οποίο τόνισε πως γίνονται μγάλες προσπάθειες επίλυσης και όπως εξήγησε «η Ελλάδα βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών χωρών και υπάρχει δέσμευση μέσα από συγκεκριμένες συμφωνίες όπως η συνθήκη Σέγκεν που έχει δημιουργήσει συγκεκριμένο πλαίσιο προϋποθέσεων για κάποιον που βρέπει να βρεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα. Αν και έχουμε συνάψει αρκετές συμφωνίες μέχρι τώρα όπως με την Αίγυπτο ή την Ινδία δεν υπάρχει δυνατότητα να αντλήσουμε αριθμός εργατών γης που θέλουμε διότι υπάρχουν θέματα και ζητήματα ταυτοποίησης των συγκεκριμένων προσώπων». Είπε όμως πως γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα με εντολή και του πρωθυπουργού, για να δημιουργηθούν άλλες δύο προξενικές αρχές της χώρας μας στην Ινδία και έχουν γίνει πολλές συσκέψεις μεταξύ του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, του υπουργείου μετανάστευσης και του υπουργείου εξωτερικών, ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα «…και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε καταλήξει σε ένα μοντέλο που με τη σύσταση των νέων προξενικών αρχών στην Ινδία θα έχουμε αρκετά θετικές εξελίξεις στο ερχόμενο διάστημα».

Ο υπουργός μίλησε για τα δάνεια των αγροτών τονίζοντας ότι «το θέμα των κόκκινων δανείων έχει απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο για περισσότερο από 2 δεκαετίες, δεν είχαμε καταφέρει να το προσεγγίσουμε με πειστικές λύσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξει ένα νομοσχέδιο από το υπουργείο, εκεί θα ενταχθούν και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και είναι πολύ μεγάλης σημασίας ότι περίπου 21.000 άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε κόκκινα δάνεια θα έχουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν, με σημαντικό κούρεμα, με αναχρηματοδότηση του αρχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα του να αποπληρώσουν μέσα από πολύ ευνοϊκούς όρους το δάνειο που έχουν πάρει και φυσικά με απελευθέρωση των περιουσιακών τους στοιχείων, που αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στα Χανιά ο κ. Τσιάρας βρέθηκε και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ από τον Διευθυντή του Γιώργο Μπαουράκης και τον πολιτικό προϊστάμενο του Ινστιτούτου, καθηγητή Χρήστο Αυγουλά και συζήτησε με τους ερευνητές και τους εργαζομένους. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από το έργο που επιτελείται στο ΜΑΙΧ, τόσο για την προώθηση του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεσή του με τον τουρισμό, αλλά και για την ενίσχυση της έρευνας και του εκπαιδευτικού έργου σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς το ΜΑΙΧ δίνει μεταπτυχιακούς τίτλους ισότιμους με αυτούς των ΑΕΙ, φιλοξενώντας φοιτητές από όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια ο υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού, κ.κ. Αντώνης Φιλιππής και Νεκτάριος Βιδάκης και ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Γιώργος Ψαράς. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί τον αναπτυξιακό βραχίονα του ΥΠΑΑΤ και εξήρε του έργο του Ινστιτούτου ιδιαίτερα στον τομέα συλλογής και διατήρησης γενετικού υλικού.

Τέλος, πριν από την αναχώρησή του από τα Χανιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επισκέφθηκε το Επιμελητήριο και είχε συνάντηση με τον πρόεδρό του, Αντώνη Ροκάκη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπου και συζητήθηκε η ενεργοποίηση των αγροτών στον επιμελητηριακό χώρο και ζητήματα που αφορούν την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ο κ. Ροκάκης πρότεινε να συνταχθεί χάρτης παραγωγής, ενώ ο ΥπΑΑΤ, επισήμανε ότι επιβάλλεται πλέον ο αγρότης να είναι ταυτόχρονα κι επιχειρηματίας.

