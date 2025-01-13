H γιγαντιαία ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα της επίθεσης της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός που την αναγκάζει να προχωρήσει στην περικοπή του 40% του προσωπικού της στα γραφεία της στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται δύο εβδομάδες αφότου σταμάτησε η διαμετακόμιση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας, με απόφαση του Κιέβου που αποσκοπούσε στο περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας μετά από τρία χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom Αλεξέι Μίλερ και δημοσιεύθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Γιελένα Ιλιούχινα πρότεινε μείωση του διοικητικού προσωπικού της Gazprom από τα «πλέον 4.100» στα «2.500 άτομα».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), o υπεύθυνος επικοινωνίας της Gazprom Σεργκέι Κουρπιγιάνοφ, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της επιστολής χωρίς να αναφερθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες: «Ναι», δήλωσε απλά και προσέθεσε: «Δεν σχολιάζουμε τις εσωτερικές διαδικασίες».

Στην επιστολή αυτή, η κυρία Ιλιούχινα αναφέρει ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος Gazprom απαιτούν μείωση του χρόνου προετοιμασίας και λήψης αποφάσεων».

Οι προτεινόμενες απολύσεις δεν θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η Gazprom, η ναυαρχίδα της ρωσικής οικονομίας με επικεφαλής τον Αλεξέι Μίλερ, πολύ στενό φίλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε να αντιμετωπίσει ξαφνική μείωση της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά από το 2022 λόγω του πολέμου.

Το 2023, η Gazprom, η οποία έχει το μονοπώλιο των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου, κατέγραψε καθαρή ζημία σχεδόν επτά δισεκατομμυρίων δολαρίων, η πρώτη φορά που συνέβη αυτό μετά από είκοσι και πλέον χρόνια.

Τα άσχημα νέα συσσωρεύονται για τον όμιλο τα τελευταία τρία χρόνια: έπειτα από τον τερματισμό των παραδόσεων στη Γερμανία μετά το σαμποτάζ του Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα τον Σεπτέμβριο του 2022, η διέλευση του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας τερματίστηκε την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες που επικαλείται η ρωσική εφημερίδα Vedomosti, η Gazprom θα χάσει περίπου 5 δισ. ευρώ σε ετήσια έσοδα από τις παραδόσεις μέσω Ουκρανίας, ποσό που αντιστοιχεί στο περίπου 6% του κύκλου εργασιών της.

Σε αυτό το στάδιο, απομένει μόνο ο υποθαλάσσιος αγωγός TurkStream στη Μαύρη Θάλασσα για την τροφοδοσία της Ευρώπης με ρωσικό αέριο μέσω αγωγού. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει να απαλλαγεί από το φυσικό αέριο από τη Ρωσία έως το 2027.

Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Gazprombank, του χρηματοπιστωτικού βραχίονα του ομίλου, έχουν επίσης άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά της Gazprom.

Την Παρασκευή, η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο επέβαλαν κυρώσεις στη θυγατρική της πετρελαϊκή GazpromNeft, την οποία η εταιρεία χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη και παράνομη» απόφαση.

Για "ενεργειακή τρομοκρατία" εκ μέρους του Κιέβου μιλά η Μόσχα μετά την επίθεση στον αγωγό TurkStream

«Πράξη ενεργειακής τρομοκρατίας» χαρακτήρισε το Κρεμλίνο την επίθεση στον αγωγό φυσικού αερίου TurkStream, κατηγορώντας ευθέως την Ουκρανία, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η επίθεση αυτή «είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της ενεργειακής τρομοκρατίας που ακολουθεί το Κίεβο, προφανώς υπό την αιγίδα ξένων φίλων του», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom Αλεξέι Μίλερ συζήτησαν το επεισόδιο αυτό με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Η Ρωσία ανέφερε νωρίτερα ότι κατέρριψε εννέα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχείρησαν να επιτεθούν στον αγωγό TurkStream, μέσω του οποίου το ρωσικό φυσικό αέριο φτάνει στην Τουρκία και την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

