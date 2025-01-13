Οι πωλήσεις iPhone έπεσαν κατά 5% το τελευταίο τρίμηνο του 2024

Η Apple πούλησε 5% λιγότερα iPhone παγκοσμίως και έχασε έδαφος έναντι των Κινέζων ανταγωνιστών της το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, αντανακλώντας την απουσία της Apple Intelligence στη μεγαλύτερη αγορά της εκτός των ΗΠΑ.

Το iPhone υποχώρησε κατά μια μονάδα στο 18% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research. Η Archrival Samsung Electronics Co. έχασε επίσης μερίδιο στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές συσκευών Android από την Κίνα, με κορυφαίες την Xiaomi Corp. και τη Vivo. Η Apple σημείωσε πτώση πωλήσεων 2% για ολόκληρο το έτος, σύμφωνα με την έρευνα, τη στιγμή που η ευρύτερη αγορά αυξήθηκε κατά 4% παγκοσμίως.

Η Apple, με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τη σουίτα βελτιώσεων τεχνητής νοημοσύνης να κυκλοφορεί σταδιακά μετά την κυκλοφορία του iPhone 16 τον Σεπτέμβριο. Αυτές οι προσθήκες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε καμία μορφή στην Κίνα, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να εργάζεται για την ανεύρεση τοπικών συνεργατών που θα βοηθήσουν στην παροχή λειτουργιών όπως είναι η βοήθεια γραφής AI και η δημιουργία εικόνων. Οι αναλυτές το περασμένο τρίμηνο άρχισαν επίσης να προειδοποιούν ότι ορισμένοι επενδυτές είχαν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες για τα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η σειρά iPhone 16 της Apple έγινε δεκτή με ανάμεικτη ανταπόκριση, εν μέρει λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας του Apple Intelligence κατά την κυκλοφορία», δήλωσε ο διευθυντής του Counterpoint, Tarun Pathak. «Ωστόσο, η Apple συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά στις μη βασικές αγορές της, όπως είναι η Λατινική Αμερική».

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν έως και 2,8% στα 230,20 δολάρια μετά το άνοιγμα των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Ενώ πούλησε λιγότερα προϊόντα στην Κίνα, η Apple αύξησε το ποσοστό της στα ακριβότερα μοντέλα της Pro και Pro Max, τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερες από τις μισές πωλήσεις στη χώρα.

Η Huawei Technologies Co. και η Honor Device Co. της Motorola και της Shenzhen της Lenovo Group Ltd. ήταν οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στο top 10, διαπίστωσαν οι ερευνητές. Όλοι οι κατασκευαστές smartphone της Κίνας αναπτύσσουν τα δικά τους εργαλεία και μοντέλα AI, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που μπορούν να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό ενός χρήστη.



Πηγή: The Washington Post

