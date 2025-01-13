Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,90%, στα 118,37 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 1.500 μονάδες, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή του ΟΛΘ, μετά τη δημόσια πρόταση της ολλανδικής εταιρείας «Leonidsport B.V» για την απόκτηση του 21% των μετοχών του ΟΛΘ. Η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 27 ευρώ, που είναι και το προσφερόμενο τίμημα, με κέρδη 12,97%, ενώ άλλαξαν χέρια 275.649 μετοχές, συνολικής αξίας 7,45 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.490,22 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,90%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.487,71 μονάδες (-1,07%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 118,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.834.217 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,32%), της Ελλάκτωρ (+1,14%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (-2,18%), της ΔΕΗ (-2,00%), της Viohalco (-1,90%) και της Coca Cola HBC (-1,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.894.230 και 6.688.974 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 15,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 15,39 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 25 μετοχές, 78 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΘ +12,97% και Αττικές Εκδόσεις +9,76%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -6,25% και Τζιρακιάν -5,99%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:12,7000 -0,78%

ΤΙΤΑΝ: 40,1000 -0,25%

ALPHA BANK: 1,6990 -1,11%

AEGEAN AIRLINES: 10,2400 -1,25%

VIOHALCO: 5,6900 -1,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4600 -0,11%

ΔΑΑ:8,1600 -0,73%

ΔΕΗ: 12,2600 -2,00%

COCA COLA HBC:32,5000 -1,87%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2150 +1,14%

ΕΛΠΕ: 7,7000 +1,32%

ELVALHALCOR: 2,1500 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0200 -0,37%

ΕΥΔΑΠ:5,9200 +0,34%

EUROBANK: 2,2860 -2,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2400 +0,28%

MOTOR OIL: 21,0800 -1,03%

JUMBO: 25,4200 -1,09%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,1400 -2,18%

ΟΛΠ:29,9000 -0,99%

ΟΠΑΠ: 15,600 +0,26%

ΟΤΕ: 14,7500 -0,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1210 -1,65%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 -1,64%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 -0,20%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

