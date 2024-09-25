Του Αντώνη Αντζολέτου

Με έμμεσες αιχμές για ό,τι συνέβη το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε χθες το βραβείο «Νίκος Νικηφορίδης» για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο πρώην πρωθυπουργός δε σκοπεύει να αναμιχθεί στα εσωτερικά του κόμματος, ωστόσο κάθε του κουβέντα σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία περνά από το «μικροσκόπιο» όλων των στελεχών της Κουμουνδούρου.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πάντως με νόημα πως οι νέοι θέλουν ουσία και όχι εικόνα.

Το απόγευμα χθες είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εσωκομματικά σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο.

O Σωκράτης Φάμελλος είχε θερμή αγκαλιά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όλοι αναμένουν από τον πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Σύσσωμη βρέθηκε όλη η ομάδα των «87» μεταξύ αυτών η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Βασιλειάδης κ.α. Από το «στρατόπεδο» του Στέφανου Κασσελάκη στην Τεχνόπολη βρέθηκαν ο Ευάγελλος Αποστολάκης και η Κυριακή Μαλάμα, ενώ τη βράβευση παρακολούθησαν ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, η Ράνια Σβίγγκου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Από τη Νέα Αριστερά ο Νίκος Μπίστης και η Μαρία Γιαννακάκη. Συνολικά 16 βουλευτές παρακολούθησαν τη βράβευση του πρώην πρωθυπουργού.

Απευθυνόμενος στους νέους, που συγκροτούν ένα μέρος της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για όσους «αρνούνται να εμπιστευθούν κάθε κήρυκα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ανέξοδα και βροντερά την οργή τους, βυθίζοντας το δημόσιο διάλογο βαθύτερα στην τοξικότητα και το βούρκο».

Συμπλήρωσε μάλιστα με νόημα, κατά πολλά στελέχη που βρέθηκαν στο Γκάζι, ότι «αυτή είναι η γενιά στην οποία εμείς έχουμε χρέος να απευθυνθούμε. Όχι με φτηνούς εντυπωσιασμούς και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Ούτε με εχθροπάθεια και αφορισμούς, ούτε, βέβαια, και με ιδεολογικά τσιτάτα και ηθικολογικό ελιτισμό. Αλλά με ειλικρίνεια, όραμα και πράξεις».

Ο Παύλος Πολάκης επιχειρεί να πιάσει τους πάντες στον ύπνο και με νέα του ανάρτηση προανήγγειλε το ξεκίνημα της προεκλογικής του εκστρατείας από τα Χανιά την προσεχή Κυριακή.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε, για την Ελλάδα που μας αξίζει», είναι το μότο του πρώην υπουργού στη νέα διαδικτυακή του αφίσα.

Γενικά ο «αφισοπόλεμος» κυριαρχεί στην Κουμουνδούρου με τον Στέφανο Κασσελάκη να μη δείχνει να βιάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Εκτός και αν θέλει να αιφνιδιάσει.

Η Κεντρική Επιτροπή σε περίπου 10 ημέρες θεωρείται πολύ κρίσιμη, καθώς τα «στρατόπεδα» θα ξετυλίξουν τις στρατηγικές τους, ενώ αναμένεται οι υποψήφιοι να έχουν ανοίξει μέχρι τότε τα χαρτιά τους.

