Τριαντόπουλος στον ΣΚΑΪ: «Ανοιχτή από τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Αττικής»

Η στήριξη του κράτους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας από την καταστροφική φωτιά που κατέκαψε τη Βορειοανατολική Αττική, μονοπώλησε το αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης που συγκαλέστηκε το απόγευμα της Τρίτης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η κρατική αρωγή, με τα βασικά σκέλη να διαιρούνται σε 3 κομμάτια.

Το πρώτο αφορά τα κτίρια, όπου στο πεδίο βρίσκονται ήδη 20 κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και εντοπίζουν τις ζημιές σε σπίτια και οικοσκευές για να βοηθήσουν και το έργο των Δήμων όπου χρειάζεται.

«Παράλληλα, από χθες έχει ενεργοποιηθεί και η κρατική αρωγή που αφορά τις επιχειρήσεις, όπου ο βραχίωνας της ενίσχυσης θα είναι οι επιτροπές αρωγής», όπως δήλωσε ο κ. Τριαντόπουλος, προσθέτοντας:

«Τα σπίτια και οι επιχειρήσεις θα είναι λιγότερα από 100, ενώ κάτω από το 10% των καμμένων περιοχών είναι δασικές εκτάσεις, καθώς επρόκειτο ως επί το πλείστον για χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, οι τελικές μετρήσεις και από το σύστημα Copernicus της ΕΕ θα καταδείξουν την έκταση της καταστροφής, με τον αρμόδιο υπουργό κ. Κικίλια να αναφέρεται την Τρίτη στον ΣΚΑΪ σε περίπου 80.000 στρέμματα που κάηκαν».

Επιπλέον, τόνισε πως μέχρι τις 21 Αυγούστου θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξς στους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην Αττική, ενώ «σήμερα βγαίνουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ώστε να εκδοθεί το ΦΕΚ για να οριοθετηθούν οι δικαιούχοι γιατί η πλατφόρμα υπάρχει, απλά κάθε φορά πρέπει να ορίζονται οι δικαιούχοι».

«Αν καταφέρουμε να την ανοίξουμε και μια ημέρα νωρίτερα, θα είναι ευχής έργον» συμπλήρωσε ο κ. Τριαντόπουλος

