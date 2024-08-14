Αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική κατέθεσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα

«Για μία ακόμη χρονιά, η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές ακόμα και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας με τραγικό απολογισμό. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, τεράστια οικολογική καταστροφή, απώλεια περιουσιών για εκατοντάδες συμπολίτες μας» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.



«Οι μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, ιδιαίτερα της περσινής χρονιάς, όπου πάνω από 1.747.730 στρέμματα έγιναν στάχτη με τα καταστροφικά τους αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον της χώρας και τους συμπολίτες μας αποδείχθηκε ότι δεν δίδαξαν τίποτα στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε και φέτος αδικαιολόγητα ανέτοιμος. Η φωτιά έφτασε μέσα στην Αθήνα, οδηγώντας σε απώλεια ζωής, καταστρέφοντας κατοικίες, επιχειρήσεις και κατακαίοντας έναν από τους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα του αέρα και της ζωής στο κλεινόν άστυ» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



«Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από τις ανεπάρκειες των υπουργών του. Τις ευθύνες για το επιτελικό μπάχαλο των κυβερνήσεων του, τις φέρει αποκλειστικά και ακέραια ο ίδιος. Ήρθε η ώρα να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή και τον ελληνικό λαό. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 143 ΚτΒ, να διενεργηθεί άμεσα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, τις συνέπειες τους στους κατοίκους και τις περιοχές που επλήγησαν, τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών αυτών, την απουσία αποτελεσματικών σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και τις κατεπείγουσες αλλαγές στο σύστημα πολιτικής προστασίας ώστε να καταστεί λειτουργικό και αποτελεσματικό με την εκπόνηση σύγχρονων σχεδίων που θα απαντούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής» αναφέρει ακόμα ο κ. Ανδρουλάκης.



