Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, επισκέφτηκε το βράδυ της Τρίτης, 13 Αυγούστου 2024, το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο της ανθρωπιστικής εθελοντικής οργάνωσης «Humanity Greece» στο Μεταξουργείο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, αλλά δεν περιορίστηκε να μιλήσει με τους ανθρώπους της οργάνωσης και τους εθελοντές που συνάντησε για το έργο που επιτελούν. Παρείχε και ο ίδιος εθελοντική εργασία στην κουζίνα του Κέντρου, καθώς δίνει ιδιαίτερη σημασία στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Φόρεσε την ποδιά των εθελοντών και βοήθησε μαζί με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο στην προετοιμασία γευμάτων.

Η «Humanity Greece» έχει ένα πολύπλευρο έργο αλληλεγγύης σε σταθερή βάση, αλλά και σε επείγουσες καταστάσεις, εξασφαλίζοντας φρέσκο φαγητό και για τα κλιμάκια που επιχειρούν σε πύρινα μέτωπα εντός της Αττικής, ενώ συνδράμει και τους πυρόπληκτους της ΒΑ Αττικής.

Πηγή: skai.gr

