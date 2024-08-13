Στους λόγους που ξέφυγε η φωτιά στη βορειοανατολική Αττική αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ απάντησε στα λεγόμενα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για τον αριθμό των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν.

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, είπε ότι οι καμένες εκτάσεις είναι λιγότερες από τα 80.000 στρέμματα που εκτιμά το Copernicus και στάθηκε στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, οι οποίες συνέβαλαν στο να ξεφύγει το μέτωπο, παρά την πολύ γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής.

«Οι ζημιές δεν είναι πολύ μεγάλες. Το πρώτο ελικόπτερο έσπευσε στα πέντε λεπτά και μετά άλλα τέσσερα ελικόπτερα. Λόγω των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθή η φωτιά. Μετά έφυγε. Μετά έγιναν ζώνες για να σταματήσει η φωτιά. Πρώτη προτεραιότητα ήταν να προστατεύσουμε τα σπίτια. Σε λιγότερο απο 20 λεπτά, η φωτιά πέρασε πάνω από την Πεντέλη».

Αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μίας γυναίκας στο Πάτημα Χαλανδρίου είπε: «Στην περιοχή εκείνη εκδόθηκε 112, οι συνάδελφοι της γυναίκας έφυγαν, για κάποιους λόγους η ίδια δεν έφυγε».

Για τις δηλώσεις Κασσελάκη είπε: «Οι κρίσεις δεν προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Επιχειρησιακά, το πυροσβεστικό σώμα διέψευσε τον κ. Κασσελάκη που είπε ότι είδε μόνο τρία να πετάνε. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής έφτιαξε το νέο δόγμα. Εκείνος αποφασίζει πότε πετούν τα εναέρια μέσα. Αν θέλει να συνεχίσει έτσι ο κ. Κασσελάκης, ή οποιοσδήποτε άλλος, ας το κάνει μόνος του».



