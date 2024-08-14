Κυβερνητικές πηγές: Θα ζητήσουμε να γίνει συζήτηση για τις πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο

Η κυβέρνηση θα ζητήσει να γίνει συζήτηση για τις πυρκαγιές στη Βουλή τον Σεπτέμβριο επί τη βάσει στοιχείων και πραγματικών δεδομένων, και όχι με πολιτικά τσιτάτα, επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι, μετά και το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα.



«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η κυβέρνηση θα ζητήσει να γίνει συζήτηση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, μόλις περάσει η ένταση και η πίεση από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και η αντιπυρική περίοδος βαίνει προς το τέλος της, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και ο σχετικός απολογισμός. Συζήτηση η οποία θα γίνει επί τη βάσει στοιχείων και πραγματικών δεδομένων, και όχι με πολιτικά τσιτάτα» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικοί κύκλοι.

Αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική κατέθεσε νωρίτερα την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα

«Για μία ακόμη χρονιά, η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές ακόμα και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας με τραγικό απολογισμό. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, τεράστια οικολογική καταστροφή, απώλεια περιουσιών για εκατοντάδες συμπολίτες μας» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.



«Οι μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, ιδιαίτερα της περσινής χρονιάς, όπου πάνω από 1.747.730 στρέμματα έγιναν στάχτη με τα καταστροφικά τους αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον της χώρας και τους συμπολίτες μας αποδείχθηκε ότι δεν δίδαξαν τίποτα στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε και φέτος αδικαιολόγητα ανέτοιμος. Η φωτιά έφτασε μέσα στην Αθήνα, οδηγώντας σε απώλεια ζωής, καταστρέφοντας κατοικίες, επιχειρήσεις και κατακαίοντας έναν από τους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα του αέρα και της ζωής στο κλεινόν άστυ» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

