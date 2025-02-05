«Τρέχουν» οι εξελίξεις για τα Τέμπη

Της Δώρας Αντωνίου

Στη Βουλή μεταφέρεται η πολιτική σύγκρουση για τα Τέμπη καθώς δεν αποκλείεται ακόμα και εντός της ημέρας να κατατεθεί η πρόταση που προανήγγειλε χθες το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. «Θα έρθουμε στη Βουλή να απαντήσουμε για όσα θέματα θέσει η αντιπολίτευση» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Το χρονοδιάγραμμα των πολιτικών εξελίξεων επισπεύδεται, καθώς αναμενόταν ότι πρώτα θα γινόταν η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, για την οποία έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι, καθώς στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούσαν δεδομένο ότι από την αντιπολίτευση θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο μέσο σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πολιτική πίεση. Υπάρχουν, μάλιστα, εισηγήσεις να επιδιώξει η κυβέρνηση να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων με τον πρωθυπουργό να ζητά ψήφο εμπιστοσύνης ο ίδιος, πριν κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας από την αντιπολίτευση.

Η πρώτη αντίδραση από κυβερνητικής πλευράς στη χθεσινή κίνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι «θα τοποθετηθούμε αφού προηγουμένως διαβάσουμε με ακρίβεια το αίτημα». Όπως εξηγούσαν οι ίδιες πηγές, δεν μπορεί να δοθεί απάντηση για τη στάση της κυβέρνησης επί μιας δήλωσης προθέσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ότι θα πρέπει να κατατεθεί πρώτα το σχετικό αίτημα στη Βουλή. Από το πρωθυπουργικό επιτελείο, πάντως, προσέθεταν ότι «εξάλλου, για το ζήτημα αυτό η κυβέρνηση έχει ήδη τοποθετηθεί». Αναφορά που παραπέμπει ουσιαστικά σε πρόθεση αποδοχής της πρότασης για σύσταση προανακριτικής, καθώς από την κυβέρνηση έχουν καταστήσει σαφές ότι εφόσον προκύψουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα δεν πρόκειται να εμποδίσουν τη διερεύνηση από τη Βουλή.

Πάντως, το αίτημα του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται να επισπεύσει συνολικά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τα Τέμπη. Η αρχική σκέψη στην κυβέρνηση και στο πρωθυπουργικό επιτελείο ήταν να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας - στις 12 Φεβρουαρίου - και μετά να γίνει η προ ημερησίας συζήτηση. Οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης, μάλιστα, έβαζαν και την παράμετρο της αναμενόμενης δημοσιοποίησης του πορίσματος του ΕΜΠ, που προσδιορίζεται περί τα μέσα του μήνα, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε η συζήτηση να γίνει μετά από αυτό, ώστε να έχει την ευκαιρία η κυβέρνηση να τοποθετηθεί συνολικά και να αποδυναμώσει εν τη γενέσει της την κριτική της αντιπολίτευσης, που αναμένει τα στοιχεία των πορισμάτων για να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις υπάρχουν εισηγήσεις να επισπευσθούν όλες οι διαδικασίες και να επιδιωχθεί ένα μπαράζ στη Βουλή, προκειμένου να φανεί ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται ούτε ανησυχεί και ότι βγαίνει μπροστά για να ζητήσει η ίδια απαντήσεις και να απορρίψει τις όποιες αιτιάσεις περί συγκάλυψης.

Όσον αφορά το αίτημα σύστασης προανακριτικής για τον κ. Τριαντόπουλο, στην πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του ο πρωθυπουργός είχε κάνει αναφορά στις καταγγελίες για το μπάζωμα και είχε πει ότι «οι αποφάσεις πάρθηκαν με κριτήρια επιχειρησιακά στο πεδίο. Κάθε ατύχημα είναι διαφορετικό. Αν κάτι έγινε λάθος και ο εφέτης ανακριτής και ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα το κάνει».

Πηγή: skai.gr

