ΠΑΣΟΚ: Άλλο ένα ράπισμα δέχεται η πολυτραυματισμένη αξιοπιστία της Κυβέρνησης από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη

«Χθες, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που διεξήγαγε για το πολύνεκρο ναυάγιο του αλιευτικού πλοίου Adriana στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου τον Ιούνιο του 2023, όταν χάθηκαν περισσότερες από 600 ανθρώπινες ζωές, εξέδωσε δελτίο τύπου "ράπισμα" για την πολυτραυματισμένη αξιοπιστία της Κυβέρνησης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμά του, προϊόν αποδεικτικού υλικού χιλιάδων σελίδων, αναλύει λεπτομερώς τα γεγονότα, τις πράξεις και τις παραλείψεις των εμπλεκομένων στελεχών του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. σε σχέση με τις προβλέψεις του νομικού πλαισίου για το ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) και, ιδίως, της Διεθνούς Σύμβασης για την Έρευνα και Διάσωση (SAR) η οποία, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις έρευνας και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε επικείμενο κίνδυνο. Το εν λόγω πόρισμα προσδιορίζει σαφείς ενδείξεις για οκτώ ανώτερους Αξιωματικούς του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ., τους οποίους κρίνει «ελεγκτέους» για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων στο αλιευτικό Adriana κατά το άρθρο 306 Π.Κ.. Στην ανακοίνωσή του, ο Συνήγορος του Πολίτη επιπρόσθετα αναφέρει την άρνηση χορήγησης σε αυτόν κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων παρά τα σχετικά αιτήματά του, τα οποία διαθέτει, ως αναφέρει, το Ναυτοδικείο Πειραιά, και στα οποία περιλαμβάνονται τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του πλοιάρχου του σκάφους του Λ.Σ. και οι συνομιλίες του με το ΕΚΣΕΔ».

«Καλούμε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να συνταχθεί με τις αρχές που υπηρετούν το κράτος δικαίου, την απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, για το πολύνεκρο ναυάγιο αλλά και τη διαφάνεια της διοικητικής δράσης. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα αναλάβει τις δέουσες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες» καταλήγει στην ανακοίνωση του, ο Σ. Μιχαηλίδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

