ΥΠΕΞ: Εξέφρασε συμπαράστασή στις οικογένειες θυμάτων της επίθεσης στο Örebro

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών για τη σημερινή επίθεση σε σχολείο στο Örebro. Το ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ανέφερε συγκεκριμένα:

«Συγκλονισμένοι και αποτροπιασμένοι από τη σημερινή επίθεση σε σχολείο στο Örebro.

Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε δίπλα στον λαό της Σουηδίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

