Νέους ισχυρισμούς περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συνδέοντας μάλιστα τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις με τη χρήση ισραηλινών οπλικών συστημάτων.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, σε τηλεοπτική εκπομπή, η δημοσιογράφος Μπουσρά Αρσλαντάς υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει μια αντίληψη «νησιών-φρουρίων», εγκαθιστώντας υπόγεια αμυντικά συστήματα και διερωτήθηκε εάν πρόκειται για προετοιμασία απέναντι στην Τουρκία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Οσμανίγιε, Φατμά Γεσιλκούς, η οποία υποστήριξε ότι «ο βασικότερος λόγος είναι, αναμφίβολα, η Τουρκία».

Η ίδια επανέφερε τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων, υποστηρίζοντας ότι προβλέπουν τη διοίκηση συγκεκριμένων νησιών χωρίς στρατιωτική παρουσία.

Σύμφωνα με την ίδια, το άρθρο 14 της Συνθήκης των Παρισίων «περιέχει μια πολύ σαφή διατύπωση, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφέρει στρατιωτικό υλικό στα νησιά αυτά».

Η καθηγήτρια παραδέχθηκε πάντως ότι δεν είναι γνωστό σε ποια νησιά αναφέρεται το σχετικό δημοσίευμα, ωστόσο υποστήριξε ότι, κατά την άποψη της Άγκυρας, οι ελληνικές ενέργειες αντίκεινται στο πνεύμα των συγκεκριμένων διεθνών συνθηκών.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές της δυνατότητες, ακολουθώντας – όπως ανέφερε – την ίδια πορεία με το Ισραήλ, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η Ελλάδα θάβει όπλα στα νησιά – Η Τουρκία μπορεί να τα καταστρέψει»

Νέες προκλητικές δηλώσεις με επίκεντρο τα ελληνικά νησιά διατυπώθηκαν στην ίδια εκπομπή, όπου πανεπιστημιακός αναφέρθηκε και στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Γκαζιαντέπ, Αλί Φουάτ Γκιόκτσε, υποστήριξε ότι η γεωγραφική εγγύτητα των ελληνικών νησιών με τα τουρκικά παράλια καθιστά περιττή τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία διαθέτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οπλισμένα drones (SİHA) και οπλικά συστήματα που, κατά τον ίδιο, θα μπορούσαν να πλήξουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα ελληνικά νησιά.

«Λέγεται ότι αυτά τα όπλα τους είναι θαμμένα κάτω από το έδαφος. Εμείς διαθέτουμε βόμβες, όπως η Gazap, καθώς και τις σειρές Hayalet 1 και Hayalet 2», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Τούρκος πανεπιστημιακός ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία, αλλά κατηγόρησε την Αθήνα ότι μέσω της πολιτικής της επιχειρεί να περιορίσει τον ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή.

Παράλληλα, επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα σε νησιά «που δεν της ανήκουν», ενώ υποστήριξε ότι στις διαφορές που αφορούν τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ευθυδικίας.

«Αν ενεργείτε με αυτόν τον τρόπο, τότε και η άλλη πλευρά θα λάβει ορισμένα μέτρα», ανέφερε.

«Γενίτσαροι στο Σεράγεβο και το Μόσταρ υπενθυμίζουν την οθωμανική κληρονομιά»

Στο μεταξύ, εκδηλώσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στις οποίες συμμετείχαν άτομα ντυμένα με παραδοσιακές στολές γενιτσάρων, προέβαλαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συνδέοντάς τες με την οθωμανική κληρονομιά στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με το σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκαν συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Σεράγεβο και το Μόσταρ, με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων και ομάδων που εμφανίστηκαν με ενδυμασίες οθωμανικής εποχής, μεταξύ αυτών και γενιτσάρων.

Το τουρκικό δίκτυο παρουσίασε τις εικόνες ως εκδηλώσεις που «υπενθυμίζουν την οθωμανική κληρονομιά» στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δίνοντας έμφαση στους ιστορικούς δεσμούς της περιοχής με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στο ρεπορτάζ προβάλλονται στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις και τις μουσικές εμφανίσεις, με το σχετικό σχόλιο να εστιάζει στη διατήρηση της οθωμανικής πολιτιστικής παράδοσης στα Βαλκάνια.

Hürriyet: Στρατηγικό πλεονέκτημα για Ελλάδα και Ισραήλ τα F-35 – Σκληρή μάχη στο Κογκρέσο για Τουρκία

Στη σημασία που αποδίδουν η Ελλάδα και το Ισραήλ στα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35 αναφέρθηκε ο ανταποκριτής της Hürriyet στην Ουάσιγκτον, Γιουνούς Πακσόι, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος – κατά την εκτίμησή του – έστειλε δημόσια θετικό μήνυμα προς την Άγκυρα για το ζήτημα των F-35.

«Ο λόγος που κηρύχθηκε ξαφνικά κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Κογκρέσο και σε ολόκληρη τη χώρα ήταν ότι ο Τραμπ, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, έδωσε τόσο ξεκάθαρα το "πράσινο φως" σε έναν Τούρκο δημοσιογράφο σχετικά με τα F-35», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα F-35 θεωρούνται από το Ισραήλ και την Ελλάδα ως τεχνολογικό και στρατηγικό πλεονέκτημα για την περιοχή για τα επόμενα περίπου 10 χρόνια», ενώ πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, «τα F-35 αποτελούν για αυτές τις δύο χώρες το τελευταίο στήριγμά τους».

Ο Πακσόι εκτίμησε, πάντως, ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να επιστρέψει στο πρόγραμμα δεν θα είναι εύκολη.

«Δεν θα είναι εύκολο να ξαναπάρουμε τα F-35· στο Κογκρέσο θα δοθεί κυριολεκτικά μια σκληρή πολιτική μάχη», υποστήριξε, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

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