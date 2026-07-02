Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με κατοίκους του Εχίνου Ξάνθης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο χωριό, στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στη Δυτική Θράκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του AKP, η πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης, Τούγμπα Ισίκ Ερτζάν, επισκέφθηκε τον Εχίνο μαζί με αντιπροσωπεία στο πλαίσιο περιοδείας στη Δυτική Θράκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά και απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους.

«Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου από την Άγκυρα στους αδελφούς μου, τους κατοίκους του χωριού Σαχίν (Εχίνος) στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας Τούγμπα μάς έκανε πολύ χαρούμενους», δήλωσε ο Ερντογάν.

🔹 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahin köyü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/speIXRt3XV — A Haber (@ahaber) July 2, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του AKP, οι κάτοικοι ανταπέδωσαν τους χαιρετισμούς και εξέφρασαν την αγάπη τους προς τον Τούρκο πρόεδρο, ευχαριστώντας τον για την επικοινωνία.

Κατά την επίσκεψή της, η Τούγμπα Ισίκ Ερτζάν και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με κατοίκους της περιοχής, τους οποίους στην ανακοίνωσή του το AKP αποκάλεσε «τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης», χαρακτηρισμός που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, αντίκειται στη Συνθήκη της Λωζάνης.



Πηγή: skai.gr

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