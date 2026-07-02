«Αν δεν είχε προλάβει ένας ένοικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε ίσως την ίδια τραγική εξέλιξη», αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης ο οποίος έγινε στόχος της εμπρηστικής επίθεσης από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημειώνει ο κ. Αναστασιάδης ακόμα προσπαθεί να καταλάβει γιατί ήταν στόχος της εμπρηστικής επίθεσης. «Εγώ και ως εν ενεργεία βουλευτής δεν είχα προκαλέσει, δεν είχε ακουστεί το όνομά μου πουθενά, δεν είχα εμπλακεί πουθενά. Ήμουν πολύ χαμηλών τόνων. Και τώρα, 3 χρόνια σχεδόν, απέχω, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, δεν έχω βγει ούτε με δηλώσεις, ούτε με κάποιες ενέργειες. Και προσπαθώ να καταλάβω πού με θυμηθήκανε και πώς με θυμηθήκανε», λέει.

Ο κ. Αναστασιάδης επισημαίνει πως και πριν 4 χρόνια είχε δεχτεί επίθεση με μπογιές «αλλά η χτεσινή επίθεση ήταν εγκληματική ενέργεια», τονίζει. «Προφανώς αυτοί που έκαναν την επίθεση ήθελαν να προκαλέσουν ζημία και στην περίπτωση της κ. Νέστορα έχουμε και τραγικό συμβάν. Θα μπορούσε τα πράγματα να είναι και εδώ έτσι».

Ο πρώην βουλευτής λόγω της επίθεσης με μπογιές επισημαίνει είχε εγκαταστήσει κάμερες. Όπως διηγείται, είδε την τεράστια έκρηξη από το βίντεο καθώς δεν ήταν παρών όταν έγινε η επίθεση. Η Αντιτρομοκρατική έχει παραλάβει το σχετικό υλικό και το εξετάζει. «Από ό,τι μου λένε οι άλλοι ένοικοι εδώ, υπήρχε ένα άτομο που από το δάσος μπήκε στην πυλωτή του αυτοκινήτου, άφησε μια σακούλα και στη συνέχεια έγινε η έκρηξη», αναφέρει.

Ο κ. Αναστασιάδης τέλος ανέφερε πως θα ζητήσει από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προστασία. «Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πρέπει να φυλάσσεται καταρχήν η οικοδομή, διότι έχουν τρομοκρατηθεί οι ένοικοι, οι οποίοι δεν έχουν και καμία εμπλοκή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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