Σημαντικό κύκλωμα τηλεφωνικών απατών εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), συλλαμβάνοντας 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Ζεφύρι, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, εντόπισαν και το «τηλεφωνικό κέντρο» από το οποίο οργανώνονταν οι απάτες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, έχοντας αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Συνελήφθησαν επτά μέλη, μεταξύ των οποίων οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί και οι «τηλεφωνητές», ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι δύο αρχηγοί είχαν τον συντονισμό της οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων.

Πώς εξαπατούσαν τα θύματα

Τα μέλη του κυκλώματος αντλούσαν στοιχεία πολιτών από τηλεφωνικούς καταλόγους και πραγματοποιούσαν καθημερινές κλήσεις, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Με διάφορα προσχήματα – όπως φορολογικές εκκρεμότητες, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας – έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένα σημεία, εντός ή εκτός της οικίας τους.

Στη συνέχεια, μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σημεία αυτά και παραλάμβαναν τα χρήματα και τα κοσμήματα, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

«Οικογενειακή επιχείρηση» με μέτρα αντιπαρακολούθησης

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη είχαν συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την τοποθεσία του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ στους χώρους λειτουργίας τους είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας.

Από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν:

13 κινητά τηλέφωνα

3 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας

13 αποκομμένα φύλλα τηλεφωνικών καταλόγων με στοιχεία πολιτών και σημειώσεις

δύο χρυσά βραχιόλια, τέσσερα μενταγιόν και μία χρυσή αλυσίδα

ένα αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δράσης.

Πηγή: skai.gr

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