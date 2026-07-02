Καμία αλλαγή στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν προκύπτει, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως μετέφερε από την Ουάσινγκτον ο ανταποκριτής του σταθμού, Μιχάλης Ιγνατίου.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η τοποθέτηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ήρθε μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα F-35.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενθαρρύνει την Τουρκία να επιλύσει τα εκκρεμή ζητήματα», με τον Μιχάλη Ιγνατίου να επισημαίνει ότι η αναφορά αφορά ξεκάθαρα το ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε ότι «η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με όλες τις πτυχές της σημαντικής και πολύπλευρης αυτής σχέσης», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «οι λεπτομέρειες των νομικών περιορισμών είναι διαθέσιμες και δεν έχουμε τίποτα νέο να προσθέσουμε».

Ο Μιχάλης Ιγνατίου σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ρούμπιο: Κλειστή η πόρτα των F-35 για την Τουρκία

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε, μάλιστα, στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον του Κογκρέσου, όπου – όπως υπενθύμισε – είχε ξεκαθαρίσει ότι «σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, η Τουρκία δεν μπορεί να επανενταχθεί νόμιμα στο πρόγραμμα των F-35 υπό τις παρούσες συνθήκες».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε εξηγήσει επίσης ότι «ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, καλά πληροφορημένη διπλωματική πηγή στην Ουάσινγκτον εκτίμησε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του Μάρκο Ρούμπιο «έχουν χαράξει μια σαφή γραμμή στο θέμα», η οποία δεν μπορεί να αλλάξει όσο παραμένει άλυτο το ζήτημα των S-400.

Όπως επισήμανε ο Μιχάλης Ιγνατίου, οι ίδιες πηγές εμφανίζονται κατηγορηματικές ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή της αμερικανικής στάσης, ενώ η υπόθεση των S-400 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τα F-35.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.