Νέες «τρικυμίες» στον ΣΥΡΙΖΑ από το «παρών» του Παύλου Πολάκη για την προεδρία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η «ανακατωσούρα» στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τις ισορροπίες να αλλάζουν μέρα με τη μέρα και όλα να κρέμονται από μια «κλωστή». Η πλειοψηφία που έχει αναδειχθεί από την Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου ευελπιστεί να κρατήσει τα «σκήπτρα» παρά τις παραιτήσεις που ήδη καταγράφονται. Απορούν με την πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη να βάλει θέμα ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τη στιγμή που είναι σίγουρο πως δεν μπορούν να βγουν τα «κουκιά» υπέρ του.

Η αλλαγή πλεύσης από τον Σωκράτη Φάμελλο με βολές κατά της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και τη δέσμευση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές έχει μπερδέψει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Το μόνο που παραμένει ίδιο είναι το κλίμα σύγκρουσης με τον Παύλο Πολάκη. Ο χανιώτης βουλευτής βιάστηκε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ εκπλήσσοντας αρνητικά τόσο τον Νίκο Παππά όσο και τη Ρένα Δούρου με τους οποίους συμβάδιζε σε πολλά ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Και τα δυο κορυφαία στελέχη κράτησαν διακριτές αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τονίζοντας σε συνομιλητές τους πως δεν είναι ή ώρα το θέμα να μετατίθεται στα πρόσωπα.

Κανείς δεν ξέρει τι «ξημερώνει» για την Κουμουνδούρου η μεθεπόμενη Κυριακή. Τη στιγμή που η μειοψηφία φαινόταν να έχει το «πάνω χέρι», υποστηρίζοντας πως τα θολά σημεία της απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής οδήγησε τον Σωκράτη Φάμελλο σε στρατηγική αναδίπλωση, οι «αρχηγικές τάσεις» του Παύλου Πολάκη βλέπουν πως μπορεί να δημιουργήσει αντισυσπειρώσεις που δεν τις περίμεναν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση που θα παρθεί σε εννέα ημέρες θα είναι κομβική για το μέλλον του κόμματος και την ανθρωπογεωγραφία του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες οι «ζυμώσεις» που γίνονται μεταξύ των βουλευτών είναι πολλές και όσοι ανήκουν στο «φιλοτσιπρικό» στρατόπεδο δεν αποκλείουν να «πατήσουν το κουμπί» της αποχώρησης αν η απόφαση που θα παρθεί είναι αντιπαραθετική ως προς την ΕΛ.Α.Σ.

Στα μέσα ενημέρωσης βουλευτές και στελέχη βγαίνουν σε εντελώς αντίθετες γραμμές είτε να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα είτε να υπερθεματίσουν υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με κάποιες άλλες συνεργασίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα για την ηγεσία είναι πολύ δύσκολο να βάλει μια τάξη και αναμένει απλώς την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

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