Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο

Ούτε οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας φαίνεται πως γλιτώνουν από τις... τηλεφωνικές φάρσες. Ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπατήθηκε από γνωστό δίδυμο Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι κατάφεραν να συνομιλήσουν μαζί του προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο γενικός γραμματέας ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης, «με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI».

Την ύπαρξη της επικοινωνίας γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το περιστατικό με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα. Οι φαρσέρ εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της ουκρανικής πλευράς και υποστήριξαν ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ενεργεί αυτόνομα, χωρίς να ακολουθεί οδηγίες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ανέφεραν πως σχεδιάζει να συνεχίσει την αποστολή drones στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με στόχο ρωσικά πλοία αλλά και θαλαμηγούς Ρώσων ολιγαρχών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο Θάνος Ντόκος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και προειδοποίησε ότι η επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις Αθήνας και Κιέβου.

«Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησαν οι Ρώσοι φαρσέρ.

Η ανάρτηση των Ρώσων φαρσέρ

Στην ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημιουργοί της φάρσας περιγράφουν αναλυτικά όσα υποστηρίζουν ότι διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Όπως αναφέρουν:

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τον ενημερώσαμε ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας φέρεται να δρα αυτόνομα, δεν υπακούει πλέον στον πρόεδρο της χώρας και προτίθεται να συνεχίσει να στέλνει drones στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με στόχο ρωσικά πλοία αλλά και θαλαμηγούς Ρώσων ολιγαρχών.

Προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, ο Θάνος Ντόκος προειδοποίησε ότι ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα.

"Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή. Πρέπει να αποφασίσετε αν η καταστροφή ενός μόνο ρωσικού πλοίου αξίζει το κόστος της απώλειας της ελληνικής υποστήριξης. Και, παρεμπιπτόντως, όλοι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταφέρει τις θαλαμηγούς τους στην Τουρκία."»

Στην ίδια ανάρτηση, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ακόμη ότι κατά τη συνομιλία ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας αναγνώρισε πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για την προώθηση συμφωνίας που αφορά τη συνεργασία στον τομέα των drones.

ΠΑΣΟΚ: «Η παραίτηση Ντόκου είναι μονόδρομος»

Με ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη στηλιτεύει το Μαξίμου λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει σιωπήσει μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με την ασφάλεια της χώρας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Θάνο Ντόκο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του γ.γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές-, ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

Πηγή: skai.gr

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