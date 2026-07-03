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Ιστορικό κάζο για την Κύπρο που ηττήθηκε με 73 πόντους από την Κροατία στη Λεμεσό

Υπέστη μια από τις μεγαλύτερες ήττες της ιστορίας της, χάνοντας στη Λεμεσό με το απίθανο 123-50 από την Κροατία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

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Κροατία Κύπρος

Η Κροατία έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Κύπρο στη Λεμεσό και στην "Spyros Kyprianou Arena" για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, σε μια από τις πιο «μαύρες» σελίδες του κυπριακού μπάσκετ.

Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντινίδη δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των φιλοξενούμενων, χάνοντας με την απίθανη διαφορά των 73 πόντων για το τελικό 123-50!

Το παρκέ είχε... γείρει από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όταν οι Κροάτες προηγήθηκαν με +23, προτού πάνε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στο +33. Οι παίκτες του Τόμιλσαβ Μιγιάτοβιτς δεν άφησαν ποτέ το πόδι από το «γκάζι» και έφτασαν σε αυτό το εντυπωσιακό υπέρ τους αποτέλεσμα.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Ντάριο Σάριτς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Μάριο Χεζόνια να ακολουθεί σε απόδοση με ένα εντυπωσιακό triple-double 11 πόντων, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ!

Τα δεκάλεπτα: 12-35, 26-59, 36-92, 50-123.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντομπάσκετ
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