Ιστορικό κάζο για την Κύπρο που ηττήθηκε με 73 πόντους από την Κροατία στη Λεμεσό

Η Κροατία έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Κύπρο στη Λεμεσό και στην "Spyros Kyprianou Arena" για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, σε μια από τις πιο «μαύρες» σελίδες του κυπριακού μπάσκετ.

Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντινίδη δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των φιλοξενούμενων, χάνοντας με την απίθανη διαφορά των 73 πόντων για το τελικό 123-50!

Το παρκέ είχε... γείρει από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όταν οι Κροάτες προηγήθηκαν με +23, προτού πάνε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στο +33. Οι παίκτες του Τόμιλσαβ Μιγιάτοβιτς δεν άφησαν ποτέ το πόδι από το «γκάζι» και έφτασαν σε αυτό το εντυπωσιακό υπέρ τους αποτέλεσμα.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Ντάριο Σάριτς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Μάριο Χεζόνια να ακολουθεί σε απόδοση με ένα εντυπωσιακό triple-double 11 πόντων, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ!

Τα δεκάλεπτα: 12-35, 26-59, 36-92, 50-123.

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