Την ερχόμενη Τετάρτη παρουσιάζεται το προσχέδιο για τη διεύρυνση της Ένωσης για την Τουρκία. Αναμένονται οι συστάσεις για την ένταξή της στην ΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, θα υπάρχουν σίγουρα αναφορές στα ελληνοτουρκικά και Κυπριακά θέματα, αλλά το έγγραφο των συστάσεων βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία.

Τα βασικά σημεία που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Ναι, στη θετική ατζέντα αλλά πάντα με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο.

Στρατηγικό συμφέρον για σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης

Η Τουρκία δεν έχει κάνει πρόοδο στην ευθυγράμμιση με CFSP αν και σημειώνει κάποια πρόοδο στην εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ

Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία συνεχίζουν να είναι πηγή και κέντρα εγκληματικών δραστηριοτήτων και ομάδων που είναι επίσης ενεργές στην ΕΕ

