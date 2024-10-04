Τουρκία: Προειδοποίηση στην Ελλάδα για Αιγαίο και Μεσόγειο

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Προειδοποίηση στην Αθήνα για Αιγαίο και Μεσόγειο απηύθυνε η Άγκυρα στη σκιά της απόσυρσής της από τη μεγάλη νατοϊκή άσκηση Ramstein Flag-2024 που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.



Στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, σημειώθηκε ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να γίνει κατάχρηση της ειλικρινούς της προσέγγισης και των προσπαθειών της για την καλλιέργεια εδάφους συνεργασίας μέσω της εγκαθίδρυσης μόνιμης σταθερότητας και ειρήνης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος». Τονίστηκε ότι «η καλύτερη επιλογή είναι η δράση με κοινή λογική».

Στην Τουρκία καταγράφηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια όπως και την υφαλοκρηπίδα στα νησιά, με την Τουρκία να θεωρεί τα 12 μίλια «αιτία πολέμου» (casus belli).



Παράλληλα, στην Τουρκία αναφέρεται και ο χάρτης που δημοσιεύθηκε σε ελληνική εφημερίδα, τρεις ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Θεωρείται ότι δόθηκε από Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι τα θαλάσσια πάρκα θα συνεχιστούν, και κατονόμασαν συγκεκριμένες βραχονησίδες.



Σημειωτέον ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πρόκειται για το πιο επίσημο τουρκικό όργανο, όπου συμμετέχουν υπουργοί όπως ο Εξωτερικών και Εσωτερικών και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων.

Στους λόγους που η Άγκυρα οδηγήθηκε στην απόφαση να αποσυρθεί από τη νατοϊκή άσκηση Ramstein Flag-2024 αναφέρθηκαν την Πέμπτη πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι αιτιάσεις τους δεν έγιναν αποδεκτές στους κόλπους της συμμαχίας.

Εξήντα μαχητικά αεροσκάφη από τις κορυφαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ προσγειώθηκαν στη 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κορυφαία αεροπορική άσκηση της Βορειοατλαντικής συμμαχίας Ramstein Flag-2024. Πρόκειται για την άσκηση που για πρώτη φορά διεξάγεται εκτός Γερμανίας

«Μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου 2024, η Άσκηση Ramstein Flag-2024 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 13 χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Αφού η Ελλάδα έδειξε τη γραμμή FIR (Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων) ως δική της περιοχή δικαιοδοσίας στο έγγραφο προγραμματισμού ασκήσεων που εκπόνησε και ζήτησε και σχέδιο πτήσης, τότε έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Παρόλο που επιδείχθηκε θετική προσέγγιση από τις αρχές του ΝΑΤΟ, λόγω της επίμονης στάσης της Ελλάδας η χώρα μας δεν συμμετείχε στην άσκηση αυτή» σημείωναν οι τουρκικές πηγές





