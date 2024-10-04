Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι προεκλογικές ομιλίες των έξι υποψηφίων ολοκληρώνονται σήμερα στην Αθήνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη με την Άννα Διαμαντοπούλου να μιλάει χθες στην πλατεία Καραϊσκάκη. Οι εκλογές στη Χαριλάου Τρικούπη, από τότε που άνοιξαν στη βάση, είχαν πάντα ένα ενδιαφέρον «χρώμα». Η αρχή έγινε στις 8 Φεβρουαρίου του 2004 όταν το μόνο πρόσωπο που διεκδίκησε την προεδρία ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο γιός του ιδρυτή του κινήματος πήρε τη σκυτάλη από τον Κώστα Σημίτη συγκεντρώνοντας το 99,70% των ψήφων. Καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής σε εσωκομματικές εκλογές που κρατά μέχρι σήμερα με 1.020.145 μέλη και φίλοι του κόμματος να πηγαίνουν στις κάλπες.

Μετά την ήττα του 2007 από τη Νέα Δημοκρατία, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ αμφισβητήθηκε και οι νέες κάλπες ήταν μονόδρομος. Στις 11 Νοεμβρίου 769.156 πολίτες προσήλθαν στα παραβάν και ο Γιώργος Παπανδρέου ανανέωσε τη θητεία του στη Χαριλάου Τρικούπη με ποσοστό 55,91%. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έλαβε ποσοστό 38,18% και ο Κώστας Σκανδαλίδης 5,74%.

Μετά την παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου στις 11 Νοεμβρίου του 2011 το ΠΑΣΟΚ έψαχνε και πάλι τον αρχηγό του. Υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμματος ήταν οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Χρήστος Παπουτσής και ο Στέφανος Τζουμάκας. Ακολούθησε η Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στις 12 Μαρτίου του 2012 και ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο μοναδικός ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Ανακηρύχθηκε υποψήφιος πρόεδρος και έξι ημέρες μετά με 97,44% ανέλαβε την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Είχαν ψηφίσει 236.151 μέλη και φίλοι. Στις 5 Ιουνίου του 2015 ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραιτήθηκε από πρόεδρος του κινήματος. Είχαν προηγηθεί, τον Ιανουάριο, οι εθνικές εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύεται πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του (4,68%). Οι κάλπες του 2015 στήθηκαν στις 14 Ιουνίου με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά (51,29%), να επικρατεί του Ανδρέα Λοβέρδου (25,13%) και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου (22,8%). Στις εκλογές συμμετείχαν 52.388 μέλη και φίλοι, ενώ είχε προηγηθεί το συνέδριο του κόμματος που είχε αποφασίσει τη μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ σε έναν πολιτικό φορέα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς. Οι εποχές της αθρόας συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες είχαν τελειώσει και η Χαριλάου Τρικούπη έψαχνε στις πιο δύσκολες στιγμές της να ξαναβρεί τα βήματά της.

Για τον επικεφαλής του νέου φορέα στήθηκαν νέες κάλπες στις 12 Νοεμβρίου του 2017. Οι υποψήφιοι ήταν εννέα: Νίκος Ανδρουλάκης, Φώφη Γεννηματά, Κωνσταντίνος Γάτσιος, Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος Καμίνης, Γιάννης Μανιάτης, Απόστολος Πόντας, Γιάννης Ραγκούσης, Δημήτρης Τζιώτης. Κανένας από τους υποψηφίους δεν κέρδισε την απαιτούμενη πλειοψηφία (50% +1) και διεξήχθησαν επαναληπτικές εκλογές μια εβδομάδα μετά μεταξύ των δυο πρώτων. Νικήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η Φώφη Γεννηματά με 56,75% και 87.230 ψήφους. Δεύτερος ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 43,25% λαμβάνοντας 66.483 ψήφους. Τη διαδικασία εκλογής της ηγεσίας για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς είχαν υποστηρίξει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το Ποτάμι, η Δημοκρατική Αριστερά και τα μικρότερα κόμματα που σχημάτιζαν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ιδρύθηκε το Κίνημα Αλλαγής, ωστόσο τον Ιούλιο του 2018 αποχώρησε ο Σταύρος Θεοδωράκης και τον Ιανουάριο του 2019 ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Το ΚΙΝΑΛ το 2019 είχε καταγράψει ποσοστό 8,1% κερδίζοντας 22 έδρες στη Βουλή. Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου του 2021. Είχε ανακοινώσει λίγες ημέρες πριν την απόσυρσή της από την εκλογική διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για λόγους υγείας. Οι τελευταίες κάλπες πριν από τις μεθαυριανές στήθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Υποψηφιότητα κατέθεσαν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Λοβέρδος, Παύλος Χρηστίδης, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Καστανίδης. Ψήφισαν 268.798 μέλη και φίλοι του κόμματος. Επειδή, όπως τέσσερα χρόνια πριν, κανείς δεν πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμετρήθηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου στον δεύτερο γύρο. Ο νυν πρόεδρος επικράτησε με ποσοστό 67,17% έναντι 32,19% του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.