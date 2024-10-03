Στους λόγους που η Άγκυρα οδηγήθηκε στην απόφαση να αποσυρθεί από τη νατοϊκή άσκηση Ramstein Flag-2024 που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, αναφέρονται πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι αιτιάσεις τους δεν έγιναν αποδεκτές στους κόλπους της συμμαχίας.

Εξήντα μαχητικά αεροσκάφη από τις κορυφαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ προσγειώθηκαν στη 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κορυφαία αεροπορική άσκηση της Βορειοατλαντικής συμμαχίας Ramstein Flag-2024. Πρόκειται για την άσκηση που για πρώτη φορά διεξάγεται εκτός Γερμανίας

«Μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου 2024, η Άσκηση Ramstein Flag-2024 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 13 χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Αφού η Ελλάδα έδειξε τη γραμμή FIR (Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων) ως δική της περιοχή δικαιοδοσίας στο έγγραφο προγραμματισμού ασκήσεων που εκπόνησε και ζήτησε και σχέδιο πτήσης, τότε έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Παρόλο που επιδείχθηκε θετική προσέγγιση από τις αρχές του ΝΑΤΟ, λόγω της επίμονης στάσης της Ελλάδας η χώρα μας δεν συμμετείχε στην άσκηση αυτή» σημείωναν οι τουρκικές πηγές σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Eurofighter: «Αναμένουμε θετικές εξελίξεις»

Σε ό,τι αφορά την προμήθεια και αναβάθμιση των μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ οι τουρκικές πηγές του υπουργείου Άμυνας σημείωναν ότι «οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την προμήθεια F-16 συνεχίζονται όπως είχε προγραμματιστεί και δεν υπάρχει κάτι αρνητικό».

«Οι μελέτες τεχνικού επιπέδου για την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter Typhoon συνεχίζονται. Αναμένουμε θετικές εξελίξεις και σε αυτό το θέμα» σημειώνεται ακόμα.

«Θα εξαλείψουμε όλες τις απειλές»

«Ως Υπουργείο Άμυνας και Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή μας και στον κόσμο σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, τις αξιολογούμε με μια πολυδιάστατη στρατηγική ασφαλείας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα» αναφέρεται ακόμα από το τουρκικό υπουργείο, με αφορμή τη στάση του Ισραήλ και τη ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ, στη σκιά σχετικών δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ που αγνοούν το διεθνές δίκαιο συνεχίζουν να απειλούν τη διεθνή ασφάλεια, την παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα. Η τρέχουσα κατάσταση έχει δείξει πόσο δικαιολογημένες είναι οι ανησυχίες μας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις δεν θα περιοριστούν στη Γάζα αλλά θα επεκταθούν σε ολόκληρη την περιοχή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι σε θέση να εξαλείψουν όλους κινδύνους και τις απειλές που στρέφονται ή μπορεί να έχουν στόχο την επιβίωσή μας» τονίζεται.



