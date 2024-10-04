Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο φιλοξενήθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, μόλις δυο ημέρες πριν τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αρχικά, ο κ. Γερουλάνος χαρακτήρισε «ανοιχτό» ακόμα το παιχνίδι, καθώς πρόκειται για «κούρσα για τρεις» σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι «σίγουρα έχουμε μια δυναμική, αφού αναβαθμίζεται διαρκώς το τι περιμένει ο κόσμος από το ΠΑΣΟΚ. Ξεκινήσαμε από το να ψάχνουμε αρχηγό τρίτου κόμματος, ξαφνικά ψάχνουμε για αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τη Δευτέρα θα κοιτάξει αν του δώσαμε ελπίδα για την πολιτική ζωή του τόπου. Το παράθυρο ευκαιρίας για εμάς είναι πολύ μικρό».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στον καναπέ κάθονται περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να πήγαν για λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ ή στη ΝΔ, αλλά μετά φύγανε απογοητευμένοι και σήμερα κοιτάνε αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τους πει κάτι ξανά. Εάν τους το δώσουμε, αυτοί οι άνθρωποι θα σηκωθούν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ ξανά κυβέρνηση. Αν όμως την επόμενη μέρα μάς δουν να τρωγόμαστε και να μη δίνουμε πρόταση διακυβέρνησης, τότε θα πούνε "δεν είστε σοβαροί, γειά σας"».

«Δεν γεννιέται κανένας πρωθυπουργήσιμος, αυτές οι ταμπέλες είναι αστείες»

Απαντώντας για τις δικές του προτάσεις για το ΠΑΣΟΚ της επόμενης μέρας, ο κ. Γερουλάνος υπενθύμισε ότι ήδη έχει καταθέσει την «Αναγέννηση», μια σειρά πρωτοβουλιών που βασίζονται σε χρόνιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος, όπως οι μεγάλες ανισότητες, η χρεοκοπία, η ερήμωση της περιφέρειας, ενώ τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των Επιμελητηρίων και των Πανεπιστημίων στη χώρα.

«Το ερώτημα είναι: θα πάμε την επόμενη Κυριακή με την προοπτική να αλλάξουμε αρχηγό με σχέδιο και σωστή επικοινωνία; Αυτοί οι Πασόκοι που δεν τους παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθουν από κοντά να βοηθήσουν; Χρειαζόμαστε και ηγετική ομάδα που να εμπνεύσει, δεν μπορεί να είναι παρεάκια πια τα κόμματα και να ελπίζουμε ότι έτσι θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος», προσθέτοντας αναφορικά με τις συνεργασίες πως:

«Εγώ είμαι άτομο που πιστεύει στις συνεργασίες. Ειδικά σε θέματα εθνικά, μπορείς να κάνεις συνεργασίες και να δημιουργήσεις βάσεις. Τώρα, πόσο μπορώ να συνεργαστώ με μια κυβέρνηση η οποία έχει επιδεινώσει τις ανισότητες και την ερήμωση της περιφέρειας, αυτό θα φανεί με το κατά πόσο είναι αυτοί έτοιμοι να αλλάξουνε πορεία. Δεν γεννιέται κανένας πρωθυπουργήσιμος, αυτές οι ταμπέλες είναι αστείες».

«Η Ελλάδα κερδίζει όταν είναι πολυεπίπεδη στην εξωτερική πολιτική»

Τέλος, σε ερώτηση για τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι «αυτό που βλέπω σε Μέση Ανατολή και Ρωσία είναι μια στροφή του κυρίου Μητσοτάκη. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου όλες οι κυβερνήσεις υιοθετήσανε μια πολιτική που λέει ότι η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας παλεύει για την ειρήνη, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο, πάντα λειτουργώντας ως γεφυροποιός».

«Τελευταία βλέπω όμως τον πρωθυπουργό να παίρνει θέση σκληρή και να παίρνει θέση υπέρ της μιας πλευράς. Σωστά καταδικάσαμε τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας, δεν έπρεπε όμως να σταματήσουμε να μιλάμε στους Ρώσους. Σωστά καταδικάσαμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, όμως δεν έπρεπε να σταματήσουμε να μιλάμε στους Άραβες και τους Παλαιστίνιους. Η Ελλάδα κερδίζει όταν είναι πολυεπίπεδη στην εξωτερική πολιτική», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.