Εν μέσω σκιών που μπορεί να προκαλέσει η τυχόν απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, η παράταξη της ΝΔ κινείται σήμερα σε εορταστικούς ρυθμούς ενόψει του επετειακής εκδήλωσης απόψε στο ιστορικό κτίριο της οδού Ρηγίλλης 18, εν είδη ενός μεγάλου γενέθλιου «γαλάζιου πάρτι». Κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, πολιτευτές, μέλη και φίλοι της ΝΔ και όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο της μεγάλης πολιτικής διαδρομής της γαλάζιας παράταξης θα πάνε Ρηγίλλης, όπως αναφέρει και το επετειακό σποτ και η αφίσα, που καλούν τον κόσμο να παραστεί στην εκδήλωση «50 χρόνια Νέα Δημοκρατία, 50 χρόνια ατελείωτοι αγώνες για τις αξίες και την ιδεολογία της μεγάλης λαϊκής παράταξης. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί». Ένα «πάρτι δρόμου», όπως το χαρακτήρισαν οι διοργανωτές, ευελπιστώντας να αποτελέσει και μία ευκαιρία, επαναπροσέγγισης των μελών και των στελεχών του κόμματος, με την ιστορική έδρα της παράταξης, το κτίριο της οδού Ρηγίλλης, να ξυπνήσει μνήμες και να λειτουργήσει ως συγκολλητική δύναμη.

Μέχρις ώρας, ωστόσο, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί τηρούν στάση αναμονής παρά την προσωπική πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους στο τηλέφωνο, και είναι πολύ πιθανό – εκτός απροόπτου- κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς να μην παραστεί στα γενέθλια για τα 50 χρόνια της παράταξης, ενώ ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται να το σκέφτεται, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τυχόν απουσίες, που είτε επιβεβαιωθούν είτε όχι, από την τελική επιλογή των δύο πρώην προέδρων της ΝΔ, εκτιμάται πως ήδη έχουν εκπέμψει ένα ηχηρό μήνυμα τήρησης αποστάσεων, προς το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συντηρώντας το «ψυχροπολεμικό» κλίμα, το οποίο εντάθηκε ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές και τις αιχμηρές τοποθετήσεις τους σε εκδήλωση στο πολεμικό Μουσείο, τον περασμένο Ιούνιο.

Και μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να εκτιμά ότι «το πάνω χέρι» το έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έσπευσε να σπάσει τον πάγο μεταξύ των τριών ηγετών της γαλάζιας παράταξης και να τους προσκάλεσε προσωπικά «όπως αρμόζει σε στελέχη του βεληνεκούς των δύο πρώην πρωθυπουργών» - όπως σχολίαζε κυβερνητική πηγή - ωστόσο εκείνο που προβληματίζει είναι ο «συντονισμός» των κινήσεων του κ. Καραμανλή και του κ. Σαμαρά, αποτυπώνοντας μία καθαρή διαφοροποίηση πολιτικής και φυσιογνωμίας του κόμματος, στο εσωτερικό της ΝΔ από κορυφαία στελέχη.

Το κλίμα στην Κ.Ο. της ΝΔ

Στο αμήχανο κλίμα που ακόμη και αν δεν επιβεβαιωθεί, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αποφασίσουν, έστω την τελευταία στιγμή, τυπικά να παραβρεθούν στην επετειακή εκδήλωση, έρχεται να προστεθεί και το διαμορφούμενο κλίμα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. Η ερώτηση των οκτώ γαλάζιων βουλευτών που ζητούν επέκταση της απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για τους χαμηλοσυνταξιούχους, αποτελεί ένα ακόμη «καμπανάκι» για την κυβέρνηση, μετά την ερώτηση που είχε προηγηθεί από έντεκα, άλλους νεοδημοκράτες βουλευτές, για τα κόκκινα δάνεια. Πολύ περισσότερο όταν οι περισσότεροι εξ αυτών είναι κοντά στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Στην κυβέρνηση ωστόσο, αρνούνται ότι υπάρχει εσωκομματικό θέμα, χαρακτηρίζοντας «αστείο» τους αντίθετους ισχυρισμούς, και υπενθυμίζουν πως «οι ίδιοι οι βουλευτές που ρωτάνε, στηρίζουν την κυβέρνηση σε όλα τα νομοσχέδια και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους». «Όχι δεν είναι εσωκομματική αντιπολίτευση. Είναι μέσα στα καθήκοντά τους. Και για το γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, παρατηρώντας ότι «από το 2019 και μετά πάνω από 9.000 ερωτήσεις έχουν κατατεθεί από βουλευτές της ΝΔ σε Υπουργούς της ΝΔ. Παροτρύνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ασκούν τα καθήκοντά τους οι βουλευτές, να ρωτούν, να ενημερώνονται».

Υπό αυτό το κλίμα, το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον και σε τυχόν απουσίες και βουλευτών της ΝΔ από την αποψινή εκδήλωση στη Ρηγίλλης με δεδομενο ότι υπάρχουν βουλευτές που το σκέφτονται ή ήδη το έχουν δηλώσει ότι δεν θα παραστούν, όπως ο Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ ο οποίος γνωστοποίησε την απουσία του με αιχμές. «Μία από τις βασικές αξίες του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν η αποκέντρωση για αυτό και εγώ ιεραρχώ την παρουσία μου στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, πιο ψηλά από το να είμαι στο «street party» της Ρηγίλλης, παρότι συναισθηματικά ανήκω σ’ αυτούς που έχτισαν τη Ρηγίλλης, δεν ήρθαν μετά» δήλωσε ο βουλευτής.

